Op 5 september varen met de fluisterboot

Nieuws:

Door: Redactie

Het Groninger Landschap organiseert op woensdag 5 september Varen met fluisterboot de Raidomp.

We maken met onze nieuwe fluisterboot een gevarieerde vaartocht over het meer. Hoe is het meer ontstaan en wat is er in de loop der jaren veranderd? Wat heeft de Hunzevisie met het Zuidlaardermeer te maken? We maken kennis met de dieren op en rond het meer, zoals de vele vogels maar ook bv. bever en de otter. We maken een uitstapje naar één van de polders rondom het meer, om te zien wat het Groninger Landschap doet voor het leefgebied van de weide- en moerasvogels. Kortom een vaartocht voor jong én oud.

Locatie: Paviljoen De Leine, Meerweg 62a, 9606 PP, Kropswolde

Tijd: 14.00-15.30uur

Kosten bedragen beschermers € 6,00, niet beschermers € 7,50, kinderen tot 12 jaar € 2,50

Aanmelden via de website is gewenst