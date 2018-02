Op 9 maart open training voetbalschool Jorick de Haan

Nieuws:

Door: Redactie

Jorick’s voetbalschool is uit de startblokken

Jorick de Haan startte drie jaar geleden zijn voetbalschool in Haren. Het was na zijn studie Sportmanagement Professional een avontuur. Een sprong in het diepe. Hij wil met zijn school jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar door techniektraining beter maken in hun sport. Zowel spelers als keepers. Hij sprak die ambitie uit in onze krant. Hoe gaat het nu met zijn bedrijf?

“Het loopt ontzettend leuk”, zegt Jorick. “Ik rekende eerst op voetballers van vv Gorecht en vv Haren, maar ik heb nu ook al spelers van Glimmen en Eelde. Ik bedank ze voor het vertrouwen.” Tijdens het marktonderzoek, voordat hij begon, viel hem op dat de prijzen van voetbalscholen hoog waren. Jorick: “Ik bedacht mij dat een kind bij een voetbalschool zelfs in Haren niet voor ieder huishouden betaalbaar was. Ik ben toen onder de laagste tarieven in de regio gaan zitten en ben volgens mij nog steeds naar verhouding de goedkoopste omdat de eigen bijdrage al jaren hetzelfde is gebleven.” Voor Jorick is het cruciaal dat de sport voor iedereen toegankelijk is. In de ‘winterstop’ heeft Jorick één deelnemer een individuele cursus van 8 trainingen gegeven. Jorick’s voetbalschool is gevestigd op De Koepel, Haren.

Op 9 maart organiseert Voetbalschool Jorick de Haan een Open Training waarvoor ouders hun kinderen via de website kunnen aanmelden. 16 maart start de cursus. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.voetbalschooljorickdehaan.nl