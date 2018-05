Op de fiets van Haren naar de Alpe d’Huez

Nieuws:

Door: Redactie

Van ons dorp Haren naar de Franse Alpe d’Huez is het minstens 1300 kilometer fietsen en Saskia Knuijverman uit Haren schrikt daar niet van. Half juni stapt ze op en rijdt naar de beroemde bergtop in Franrijk om sponsorgeld op te halen voor bewoners van het Ommelanderhuis in Groningen.

Daar wonen dak- en thuislozen met complexe problematiek. Het plan is om hen een bootreis aan te bieden ter waarde van 3.000 euro. Met dit heilige doel voor ogen stapt de Harense op, met fietstassen vol en een tentje achterop. Wie haar project wil steunen kan vandaag nog geld storten op haar rekening: NL25 RBRB 0706 3891 82 TNV Saskia Knuijver Kelderman o.v.v. DUNK FIETST VOOR.

Saskia zegt: “Ik ben al 9 jaar werkzaam voor het Kopland, waarvan het laatste jaar in het Ommelanderhuis. Het Ommelanderhuis is een beschermde woonvorm voor dak- en thuislozen met een dubbele diagnose. Eens per jaar gingen de cliënten een midweekje weg, een bootreisje op het IJsselmeer. Tijdens zo’n reis zie je een heel andere kant van de cliënt, het geeft hen rust en ontspanning, maar ook kracht. Daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven. Ik gun deze groep cliënten hun uitje. En om geld daarvoor in te zamelen ben ik vorig jaar, samen met mijn vrienden van Dunk-fietst-voor de Alpe d’Huez opgefietst. Om ze volgend jaar ook weer op reis kunnen laten gaan stap ik in juni weer op de fiets. Dit keer fiets ik niet alleen de Alpe d’ Huez op …ik fiets er ook naar toe. Van Haren naar Vaujany met tentje achterop. In Vaujany tentje en fietstassen eraf en die verschrikkelijke berg omhoog…”