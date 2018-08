Op zoek naar de bever

Nieuws:

Door: Redactie

Het Groninger Landschap organiseert op donderdag 23 augustus “Op zoek naar beversporen” met fluisterboot de Raidomp.

Vanaf paviljoen De Leine maken we met onze fluisterboot een tocht langs de oevers van het Zuidlaardermeer. Daarbij speuren we naar sporen van de bevers, die zijn uitgezet en die zich hier goed thuis voelen. Tijdens de vaartocht vertelt de gids over het leven van de bevers, maar ook over de andere dieren op en rond het over het Zuidlaardermeer en over de omgeving.

Locatie: Paviljoen De Leine, Meerweg 62a, 9606 PP, Kropswolde

Tijd: 19.30-21.00 uur

Kosten bedragen beschermers € 6,00, niet beschermers € 7,50, kinderen tot 12 jaar € 2,50

Aanmelden via de website is gewenst