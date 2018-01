Open Dag in de tbs-kliniek

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 17 maart 2018 openen zeven forensisch psychiatrische centra en klinieken

hun deuren voor het publiek. Dat geldt ook voor de FPC S. Van Mesdag (voorheen in de volksmond S. van Mesdagkliniek).

Voor bezoekers een unieke kans om een kijkje te nemen

achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en

veiligheid. Inschrijven is verplicht en kan vanaf maandag 5 februari om 07.00 uur. Met

deze Open Dag sluit TBS Nederland aan bij de Nationale Week van Zorg en Welzijn die

van 12 tot en met 17 maart 2018 plaatsvindt.

Inschrijven

Inschrijven voor de Open Dag is verplicht en kan van maandag 5 februari om 07.00u tot en met

zondag 25 februari via www.tbsnederland.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol. De

minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang als zij

worden begeleid door een volwassene. Om bezoekers aan te melden, heeft u van alle bezoekers de

nummers van hun legitimatiebewijs, hun adresgegevens en geboortedatum nodig.