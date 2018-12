Open Huis bij de orchideeënkweker van Haren

Nieuws:

In december is er weer een meerdaags open huis bij Reinhart Orchideeën, Westerveen 16 te Haren. In de winter zijn er volop verschillende soorten orchideeën in de bloei. Er is dus veel te zien bij Reinhart Orchideeën.

Data: 22 t/m 31 december, elke dag van 10:00 uur – 17:00 uur. Ook eerste en tweede Kerstdag van 10:00 – 17:00 uur.

Activiteiten:

Een wandeling door de orchideeëntuin in de kwekerij waar vele soorten orchideeën bloeien en andere bijzondere planten.

De tuin is een afgescheiden gedeelte van de kas.

Frans Reinhart heeft er een oerwoud van 500 m2 geschapen waarin de planten in hun natuurlijk omgeving te zien zijn.

Er wordt uitleg gegeven over het kweken en verpotten van orchideeën.

Een wandelkas met diverse volières met een groot aantal vogels. Vijvers met koi vissen.

Ook schilderijen, keramiek, foto’s, mozaïek en nog veel meer te bewonderen.