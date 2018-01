Open Huis in ’t Clockhuys 27 januari

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 27 januari, 12:00-15:00 uur Open huis ’t Clockhuys – Centrum voor Kunst & Cultuur

Muziek

Beeldend

Theater

INFORMATIE, PROEFLESSEN, ORIENTEREN...

Kom tijdens het Open huis instrumenten proberen, modeltekenen, een speurtocht doen, geschminckt worden of cupcakes kleien (voor kinderen) of lekker luisteren naar muziek en kijken naar kunst…. Zaterdag 27 januari houdt ’t Clockhuys – Centrum voor Kunst en Cultuur Open huis.

Alle docenten en de administratie zijn aanwezig om informatie te geven over alle lessen, cursussen en workshops op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en dans. In februari en maart starten diverse nieuwe cursussen. Ook bij sommige instrumentale of vocale lessen (individueel of in kleine groepjes) kunt u nog instromen.