Open Monumentendag 8 september: thema is ‘verdwenen waterwegen’

Door: Redactie

De Open Monumentendag op zaterdag 8 september krijgt in Haren een eigen thema. Het Historisch Platform Haren schenkt volop aandacht aan “Verdwenen waterwegen in Haren”. Er vinden lezingen plaats, er zijn excursies per boot en per huifkar en voor avonturiers is er een struuntocht uitgezet.

Het Platform richt de OMD in als een “Dag van de Harener Geschiedenis”. De Harense Historische Kring Old Go, die in voorgaande jaren op verzoek van de gemeente de Open Monumentendag organiseerde, heeft bij deze editie de hulp van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse en de Harener Historische Commissie gekregen.

Er vinden activiteiten plaats in Noordlaren, Essen en Haren, die nagenoeg allemaal gratis toegankelijk zijn. Alleen voor een huifkartocht/vaartocht in Noordlaren, inclusief lunchpakket, wordt een bedrag van € 5,- gevraagd.

Noordlaren

In de Bartholomeuskerk in Noordlaren (10.30 uur) vertelt Eppo van Koldam over die verdwenen waterwegen in Haren aan de hand van talrijke foto’s en kaarten. Na diens inleiding kunnen deelnemers in het haventje van Noordlaren (12.00 uur) aan boord van de Raidomp, de fluisterboot van Het Groninger Landschap, stappen. Archeoloog Henny Groenendijk vertelt al varende bijzonderheden over de Hunze en het Zuidlaardermeer. Andere deelnemers kunnen per huifkar (12.00 uur) door de polder naar Palinghandel Vos aan de Osdijk rijden. Bij Vos wisselen de deelnemers om 13.00 uur van vervoermiddel. Henny Groenendijk vertelt aan boord zijn verhaal voor die andere groep nog een keer.

Tijdens Open Monumentendag blijft de Bartholomeuskerk open tot 17.00 uur; gastvrouwen en gastheren ontvangen het publiek.

Essen

In het pand aan Essen 3 (13.30 uur) vertelt Eppo van Koldam opnieuw zijn verhaal over “Verdwenen waterwegen in Haren”. Vervolgens begeleidt hij vanuit het Bezoekerscentrum Klooster Yesse aan Essen 3 de struuntocht door de omgeving van Yesse op zoek naar oude waterwegen. Het is aan te bevelen stevige schoenen aan te trekken. Een klein deel van de struuntocht wordt per huifkar afgelegd.

Haren

In de kantine van Gemeentewerken, Van Maerlantlaan 1 (15.00 uur) ontvangt Henk Werners het publiek met zijn verhalen en beelden over het haventje van Haren. Hij nodigt daarbij zijn gehoor uit om eigen herinneringen op te halen. Het haventje van Haren werd samen met de Harener vaart vanaf het Hoornsediep in 1861 gegraven en aangelegd. Vaart en haven zijn in 1965 gedempt.

Tijdens Open Monumentendag is de Harener Dorpskerk geopend van 11.00-17.00 uur. De bezoekers kunnen ook e toren beklimmen. Bovendien kan Molen De Hoop in de Harener dorpskom worden bezichtigd (13.00-16.00 uur).

De Harense Bibliotheek verzorgt een eigen programma rond Open Monumentendag.

Voor de inleidingen, de huifkar- en vaartocht en de struuntocht dient men zich aan te melden via dhg@cultureleraadharen.nl. Voor de huifkar- en vaartocht (inclusief lunchpakket) sluit de inschrijving op 6 september. De betaling kan ter plaatse gedaan worden.

Foto: Oude haventje van Haren, dat lag achter de huidige brandweerkazerne.