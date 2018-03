Opinie: Burgercomité zou ‘nepnieuws’ verspreiden

Nieuws:

Door René Valkema



Burgercomité Haren blijft nepnieuws verspreiden.

Opnieuw beschuldigt het burgercomité de Minister over haar standpunt over de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer.

Het burgercomité gebruikt grote woorden, zoals: eerlijkheid, betrouwbaarheid. Tegelijk spreekt zij haar schande uit over de valse voorlichting door de provincie.

De Minister kijkt heel zorgvuldig naar alle criteria uit het beleidskader herindeling. De Minister vindt de kwetsbare bestuurskracht en financiële positie van Haren, de regionale context en de duurzaamheid van de herindeling doorslaggevend. Zij schrijft ook dat de gemeente Haren zelf ook heeft geconcludeerd dat langjarige zelfstandigheid zonder verregaande samenwerking niet houdbaar is. Zij plaatst dat gegeven in een context van opschalende gemeenten in de provincie Groningen. Zij concludeert daarom dat een herindeling nu het beste is. Het heeft geen zin, om nu uit te stellen wat op termijn onontkoombaar wordt geacht.

Het gaat dus om het totale pakket van de criteria met een duidelijke afweging van feiten en omstandigheden in een regionaal perspectief. Zij constateert ook terecht dat Haren nog geen stappen heeft gezet voor het opstellen van de omgevingsvisie. Ook het budget, te schatten op circa 1 miljoen, is nog niet vrijgemaakt. En het ontbreekt Haren aan de ambtelijke capaciteit en kwaliteit om dit proces te kunnen uitvoeren.

Het burgercomité wil het hele debat terugbrengen door te wijzen op een betere solvabiliteit in Haren dan in Groningen. De maatschappelijke inzet van een stad als Groningen in de sociale volkshuisvesting maakt die vergelijking onzinnig. En daarbij, alsof solvabiliteit het criterium is voor een herindeling. Verre van dat, en de provincie heeft dat ook nooit gedaan.

Die eenzijdige voorstelling van zaken door het burgercomité geven juist een ‘vals’ beeld van hoe in bestuurlijke en politieke zin een herindeling beoordeeld moet worden. Burgers worden zo misleidt. En er wordt een intimiderende druk uitgeoefend op inwoners om te accepteren dat alleen het burgercomité de waarheid spreekt. Onzin natuurlijk.

En bedenk daarbij dat meerdere democratische instanties, achtereenvolgens provinciale staten, de minister, de RvS en nu weer de minister) deze herindeling hebben beoordeeld als zorgvuldig! Gelooft u nu werkelijk dat zij allen niet betrouwbaar zijn? Dan hebben we een groot probleem in Nederland.

En zo komen de grote woorden van burgercomité terug bij haar zelf.

Het zou het burgercomité daarom sieren om eerlijk naar het totale plaatje te kijken en niet slechts selectief door een gekleurde bril. Je gaat het overigens pas zien als je het doorhebt.

Dan kunnen we in Haren als inwoners van een prachtig dorp weer normaal met elkaar omgaan en investeren in een betrokken samenleving.

Haren, René R. Valkema