Opinie: Onmacht bij sluiting van OBS de Linde

Verbaasd

Door Gertie Beens

Voor de kerst kregen wij de mededeling dat OBS de Linde gaat sluiten. Als “makke schapen” hebben wij dit aangenomen, en zijn voor onze dochter op zoek gegaan naar een andere basisschool.

Verdriet en onmacht overheersten in eerst instantie. Het onbegrip kwam na een paar weken. Hoezo, de school gaat sluiten? Overal zijn wachtlijsten en Haren krijgt er veel jonge gezinnen bij.

De Brinkschool ondertussen knapt uit haar voegen. Ze zijn daar op zoek naar nieuwe ruimte. Waarom is niet de bovenbouw in de Linde gezet en de rest in de Brinkschool gehouden? Zowel de Brinkschool als de Linde vallen immers onder stichting Baasis. Sterker nog, de Linde is een nevenvestiging van de Brinkschool. 1 + 1 lijkt 2….

Is het plan van die andere basisschool van stichting Baasis, de Wissel, wellicht mislukt en is het daarom o zo handig dat de Linde kinderen daarheen gaan???

We hebben een verdrietige dochter thuis, haar school gaat dicht. Hoe vertel ik haar dat er straks wel weer kinderen in zitten! Omdat de gemeente aangeeft dat de kinderen van de Brinkschool nu eerst in het gebouw van de Linde moeten. Vanwege ruimtegebrek…1 + 1 blijkt inderdaad 2. Als ouders zijn we VERBAASD dat stichting Baasis wel in de Nicolaasschool wil zitten, maar niet in de Linde, vanwege de drukke straat! Hoezo ???? Over de Rijksstraatweg is het zeker niet druk?

Een stukje tekst van een verdrietige en verbaasde ouder, van wie alledrie haar kinderen elke dag met heel veel plezier naar de Linde zijn gefietst.