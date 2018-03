Opinie: Roetveegpiet

Nieuws:

Door: Redactie

We ontvingen van Marianne Koch de onderstaande reactie op het opiniestuk van Iris van Melle over de mogelijke introductie van de rotveegpieten in Haren.

Door Marianne Koch

Graag wil ik op deze manier Iris van Melle complimenteren met haar geschreven stuk over de landelijke discussie: “het uiterlijk van Piet”. Goed dat je het zo aankaart. Het is een onderwerp dat elk jaar weer speelt. Dat een minderheid of meerderheid niets uitmaakt om je in te zetten voor het gezamenlijk belang wat in de samenleving speelt.

En de roetveegpiet is een mooi alternatief op de Zwarte Piet. Ik ben het er mee eens dat de Gemeente Haren ook de roetveegpiet bij de intocht en op de scholen kan invoeren.

Dan herhaal ik nog even de mooie woorden van Iris:

In de samenleving kan de intocht nog steeds een prachtig kinderfeest zijn met roetveegpieten. Dat doet niets af aan de traditie. Iets belangeloos voor een ander over hebben is wat de mensheid zo mooi maakt.

Marianne Koch-Borreman