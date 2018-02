Opinie: Wordt het geen tijd voor roetveegpieten in Haren?

Nieuws:

De redactie ontving een opiniestuk over de intocht van Sinterklaas.

Sinterklaas

Sint en Piet zijn het land weer uit: een mooie tijd om te evalueren. De kinderen hebben een prachtig feest gehad waarvoor vele vrijwilligers zich enthousiast hebben ingezet. Wat lief en wat fijn dat we het zo leuk hebben samen. Iets belangeloos voor een ander over hebben is wat de mensheid mooi maakt.

Het uiterlijk van Piet is landelijk onderwerp van discussie. In Haren was hier nog weinig van te merken: alle Pieten pikzwart. Scholen volgen het voorbeeld van de dorpsintocht en dus ook daar geen teken van verlichting. Het sinterklaasjournaal legt steeds meer nadruk op de roetveegpiet en slaagt er dit jaar goed in om dat verhaal logisch aan de kinderen over te brengen. Wordt het geen tijd om ook in Haren de roetveegpiet te introduceren?

De discussie heeft inmiddels zodanig gepolariseerd dat bij het stellen van een dergelijke vraag vele lezers al de haren overeind gaan staan. Het argument dat de discussie niet speelt in kleine gemeenten is oneigenlijk: het feit dat er veel blanken wonen houdt niet in dat de discussie niet speelt. Je hoeft immers ook niet zelf een minderheid te zijn om een gezamenlijk belang in te zien. Het is een samenleving van ons allemaal.

In die samenleving kan de intocht nog steeds een prachtig kinderfeest zijn met roetveegpieten. Dat doet niets af aan de traditie. Iets belangeloos voor een ander over hebben is wat de mensheid zo mooi maakt.

Iris van Melle