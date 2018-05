Oppositie steunt verontruste omwonenden Raadhuisplein

Nieuws:

Door: Redactie

De oppositie in Haren heeft begrip voor de zorgen van omwonenden, die vinden dat het College van B en W geen oor heeft voor de grieven en vragen van deze buren. Die hadden nogal wat vragen gesteld over de nieuwbouw op het plein, maar reeds voordat deze vragen waren beantwoord lag een voorstel voor het bestemmingsplan vorige week al bij de raadsfracties.

Op 14 mei zou het bestemmingsplan worden besproken, maar de oppositie wenst dit agendapunt nu te schrappen. Hieronder een brief, die de oppositie aan het College heeft gezonden.

Aan: voorzitter gemeenteraad Haren

dhr. Van Veen

per e-mail

Haren, 30 april 2018.

Geachte heer van Veen,

In de commissie van april is er door een raadsmeerderheid een motie vreemd aan de orde aangenomen “burgerbetrokkenheid bestemmingsplan Raadhuisplein”.

In deze motie wordt het college opgeroepen in gesprek te gaan met belanghebbenden

over het concept-bestemmingsplan Raadhuisplein en de raad daarvan schriftelijk een

verslag te doen.

Aangegeven is dat dit gesprek geen inloopkarakter dient te kennen, maar een vorm van

“ronde tafelgesprek”, waar alle partijen met elkaar kunnen praten over dit concept- bestemmingsplan. Daarbij is ook aangegeven bij dit gesprek raadsleden uit te nodigen.

In de commissie is gesproken over: nu de rust nemen in dit dossier, want het gaat wel ergens over.

Er moet nog veel gebeuren: gaat om financiën, parkeren, om aanpassingen bestemmingsplan.

Naast het gesprek met alle belanghebbenden, waarbij raadsleden aanwezig willen zijn,

is aan beide wethouders gevraagd om voor de behandeling in de raadscommissie een overleg met woordvoerders te houden.

Op 24 april jl. heeft er een, al eerder door het college afgesproken, gesprek met enkele

naast-omwonenden van het Raadhuisplein plaatsgevonden. We hebben begrepen dat voor

een aantal zaken die daar zijn besproken, een en ander zou worden uitgezocht en door het

college zou worden teruggekoppeld aan de naast-omwonenden.

Op 26 april ontvingen we de stukken ter bespreking in de raadscommissie 14 mei, waarin geagendeerd het voorstel “Vaststellen bestemmingsplan Raadhuisplein en voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te Haren”.

Op geen enkele wijze is voldaan aan de op 23 april aangenomen motie vreemd aan de orde en

aan de toezeggingen die aan de naast-omwonenden zijn gedaan door het college op 24 april.

We hebben als raad op 29 april een brief ontvangen van de naast-omwonenden,

waarin ze aangeven dat tal van hun vragen en opmerkingen n.a.v. de bijeenkomst op 24 april

niet beantwoord zijn.

Tevens wordt in deze brief hun verontwaardiging kenbaar gemaakt dat raadsvoorstellen over het bestemmingsplan Raadhuisplein al op 26 april door het college aan de raad verzonden waren, terwijl bewoners nog in afwachting waren van beantwoording van hun vragen hierover.

Daarbij wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat er niets met de input van de naast-omwonenden is gedaan.

Als indieners en ondersteuners van deze motie wensen wij daarom geen behandeling van dit voorstel in de raadscommissie van 14 mei 2018 en verzoeken u dit voorstel terug te trekken van de agenda.

Behandeling in een raadscommissie kan plaatsvinden nadat aan de motie vreemd aan de orde is voldaan.

We roepen het college op om op korte termijn uitvoering aan deze motie te geven.

Met vriendelijke groet,

namens de fracties:

PvdA Ton Sprenger

GVH Meinard Wolters

VVD Ietje Jacobs

GroenLinks Hans Sietsma

ChristenUnie Dieta Praamstra

cc.

Griffier

leden Presidium gemeente Haren