Oproepje: Wie was de dame op De eshof?

Nieuws:

Door: Redactie

Een Harenaar zoekt contact met een dame van ongeveer 80 jaar, die hij gisteren had ontmoet op begraafplaats De Eshof in Haren. Hij begeleidde de dame naar het station, waar zij tussen 17 en 18 uur de trein naar Amsterdam heeft genomen.

De dame was op De Eshof om daar graven van de familie Van der Zee te bezoeken. De Harenaar zoekt contact met haar om nog wat onderwerpen over de geschiedenis van Haren te kunnen bespreken. Wie weet wie zij is, zou een mail kunnen zenden aan redactie@harendekrant.nl