Oud-burgemeester Janny Vlietstra (PvdA) stemde voor de fusie

Nieuws:

Door: Redactie

In haar rol als lid van de Eerste Kamer heeft Janny Vlietstra voor de herindeling van Haren gestemd. Bij de hoofdelijke stemming klonk uit haar mond ‘voor’.

Vlietstra was tijdelijk burgemeester, nadat Bertus Fennema het ambt had neergelegd. Zij maakte in 2013 het eerste fusiebesluit van de gemeenteraad in Haren mee, maar ook de nieuwe strijd daarna. Ze heeft altijd ontkend met een ‘opdracht’ naar Haren te zijn gestuurd. Ze was er niet op uit om Haren de fusie in te leiden, zo herhaalde ze vandaag bij RTV Noord.