Door: Redactie

Het tankstation Total van Peter en Marijke Winterwerp is een pleisterplaats in Haren.

Niet weg te denken. Het tankstation was tot in de jaren 80 een Fina, en voordien zelfs Pur Fina. In 1925 was het al op deze plek te vinden. Op de foto is rechts de rails te zien van de elektrische tram, die in die jaren van Groningen naar Glimmen reed.

foto oud: 1925

foto nieuw: 2018