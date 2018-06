Oud-fractievoorzitter D66 Menno Visser stelt zich kandidaat voor Groningen

Nieuws:

Menno Visser uit Haren heeft zich kandidaat gesteld voor D66 in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen.

Visser is acht jaar fractievoorzitter geweest voor D66 in de gemeenteraad van Haren. Hoewel de gemeentelijke herindeling nog niet door de Eerste Kamer is, zijn al wel de voorbereidingen gestart voor de verkiezingen. Visser: “Enkele jaren geleden heb ik gezegd dat ik kandidaat zou zijn voor Groningen als het tot een fusie komt. Nu het bijna zo ver is, voeg ik de daad bij het woord.”

Visser wil in de Groningse gemeenteraad o.a. opkomen voor de belangen van de inwoners van Haren zoals behoud van het groene en open karakter en het in stand houden van voorzieningen. Visser is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Oldambt, als beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid. In het verleden is hij afdelingshoofd geweest bij de Milieudienst van de gemeente Groningen. Eén van zijn huidige nevenfuncties is het secretariaat van Duurzaam Haren. Daarnaast is hij lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen en lid van de medezeggenschapsraad van het Harens Lyceum. Visser: “Duurzaamheid is voor mij een belangrijk thema. Ik zie kansen voor een warmtenet op basis van biomassa, gasloos bouwen, waterstof, elektrische deelauto’s en ik vind dat de Stadjers net als de Hareners moeten betalen per kilo afval (diftar).”

In zijn tijd als gemeenteraadslid in Haren heeft hij ingezet voor de lokale omroep (nu Haren FM), een speeltuin bij het Paterswoldsemeer (gerealiseerd), een kunststof ijsbaan (destijds uitgeprobeerd bij de Hortus) en D66 was één van de de eerste partijen met een website, een weblog en webcast (uitzenden via internet). Visser heeft destijds ook aandacht gevraagd voor het tegengaan van verkrotting, zoals de locatie Helder aan de Meerweg. Het betreffende pand is na vele jaren gesloopt. Bij de stemming over een nieuw gemeentehuis in Haren heeft Visser destijds tegen gestemd. Hij vond dat het plan financieel niet goed onderbouwd was met winkels en woningen op het Haderaplein. “Nu vele jaren later moeten we het Haderaplein volbouwen als gevolg van het besluit van de meerderheid om een nieuw gemeentehuis te bouwen.”.