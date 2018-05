Oud-politicus Fred Teeven is bus-chauffeur met hart voor ouderen

Door: Redactie

Woensdagmiddag werd de nieuwe touringcar van ZINN in Haren ingewijd. De bus is geschikt voor passagiers met rolstoelen, want is voorzien van een rolstoellift. Verder zijn er enkele tientallen comfortabele zitplaatsen voor ouderen, die met de bus geregeld op stap zullen gaan. ZINN vindt dat het welzijn van mensen centraal behoort te staan in de zorg en het maken van uitstapje hoort bij die visie. ZINN Tours houdt de horizon van ouderen breder in een tijd waarin de wereld wat kleiner lijkt te worden.

Fred Teeven was uitgenodigd om een middagje te toeren en om uiteindelijk rond 17.00 uur de bus feestelijk in te wijden. Onder een regen van confetti kwam hij aanrijden bij De Dilgt, waar enkele tientallen ouderen én genodigden stonden te wachten. De bus is aangeschaft door de Stichting Vrienden van ZINN. Die stichting beheert fondsen om ‘mooie initiatieven bij ZINN’ financieel mogelijk te kunnen maken. Zij ontvangt haar gelden uit donaties, legaten en subsidies. Voorzitter Robert Berting was gisteren gastheer en keek toe hoe Fred Teeven de sleutel van de bus symbolisch overhandigde aan Wil Koopmans, directeur van ZINN.

Fred Teeven, oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en voormalig Officier van Justitie (bekend als ‘crime-fighter’), is na zijn politieke loopbaan teruggekeerd bij zijn oude liefde, het besturen van bussen. Nadat hij als staatssecretaris moest aftreden heeft hij gesolliciteerd bij busmaatschappij Connexxion en rijdt sindsdien op lijnbussen in Den Haag. In Haren liet hij zich van een sympathieke kant zien. Goedlachs en vol lof over de bus. Teeven had er zichtbaar plezier in om de ouderen als passagier te verwelkomen. Toen hij wegreed groette hij de buurt door flink op de claxon van de bus te drukken.

Fred Teeven op de plek waar hij zich ‘senang’ voelt…