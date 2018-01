Oud-winkelier Ko Graalman (76) overleden

Nieuws:

Door: Redactie

Ko Graalman, oud-winkelier in Haren, is op vrijdag 26 januari in Midlaren overleden.

Graalman begon zijn woningstoffeerderij al in de jaren 50 in de Kerkstraat 17 in Haren. In de jaren 80 werd de zaak verplaatst naar de Rijksstraatweg 204, maar nu Mitra is gevestigd. Begin van deze eeuw sloot Ko Graalman de zaak.

In een atelier aan de Ruitersteeg in Haren werden al in de jaren 70 de meeste (ambachtelijke) werkzaamheden verricht, vooral zonwering was een specialiteit. Ko Graalman werd slechts 76 jaar oud. Hij was korte tijd ernstig ziek

De herdenking vindt plaats op 1 februari a.s. om 13.00 uur in de Bartholomeuskerk in Noordlaren. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Harenerhof in Haren.