In oude pand Folkert Konings… Ali opent crêperie

Door: Redactie

Hij is nog maar 22 jaar, maar heeft al een hele zoektocht naar zijn werkelijke passie achter de rug. Ali Abbas wilde vroeger een technisch beroep, net als zijn vader. Toen overwoog hij de horeca en het bakkersvak. Hij snuffelde ook aan een administratieve opleiding. Ten slotte kwam hij in contact met de Ondernemers Academie in Groningen en die hebben hem op het goede spoor gezet. Met trots opent hij in november de eerste crêperie van Haren.

“Voor de Ondernemers Academie moest ik een bedrijfsconcept bedenken en zo is het plan voor de crêperie ontstaan. Ik weet dat dit in Frankrijk bestaat en ook in de randstad kom je ze tegen. Maar in Groningen en omgeving zie je ze helemaal niet. Daarom zie ik het helemaal zitten. Ik laat straks de mensen kennismaken met crêpes. Je hebt heel veel soorten: zoet, hartig en er zijn heel veel soorten beleg. Avocado, bieslook, zalm, teveel om op te noemen. Ze zijn heel groot, de diameter is wel 40 centimeter. De prijzen liggen rond 4,00 euro.” Enthousiast toont Ali een filmpje waar je ziet hoe crêpes worden gebakken. Het is een kunst!

Alle dagen open

“Het recept is van mijzelf, dat verklap ik niet”, lacht hij. Oorspronkelijk wilde Ali in de stad beginnen, maar hij kon geen geschikt pand vinden. “Mijn zwager Emeer Al Badawi kocht dit pand en opent hier voor een gedeelte zijn kappersgroothandel “B hair cosmetics” dus ik grijp mijn kans en huur het andere winkelgedeelte. Haren is een mooi dorp, hier wonen vast veel mensen die mijn crêpes zullen waarderen.” Ali gaat zelf in de zaak staan, maar heeft hulp voor zijn cateringbedrijf, dat hij onlangs is gestart. Hij wil alle dagen open van 9-20 uur (zondag 13-18 uur). “Het is een mooie plek, naast Albert Heijn”, zegt hij. Er wordt nu nog druk gewerkt om het pand op te knappen.

Ali is van Irakese afkomst en groeide op in Den Helder en Zuid-Limburg. Zijn ouders vluchtten vóór zijn geboorte voor het geweld van Saddam Hoessein. Zie ook www.oh-crepe.nl