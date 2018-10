Ouders in Harenerholt bezorgd over verkeer langs Rummerinkhof

Nieuws:

Het vraagstuk van de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof wordt ook met argusogen bekeken door ouders van kinderen in de nieuwe wijk Harenerholt. Een deel daarvan gaat naar CBS de Borg en moet dus langs de Rummerinkhof.

Douwe Zeldenrust is één van de bezorgde ouders en hij schreef een opiniërende brief aan de raad. Zie onder.

Haren, 28 oktober 2018.

Onderwerp : inpassing Brinkschool aan de Rummerinkhof 8

Aan : Raadsleden van de gemeente Haren

Geachte leden van de raad,

Graag willen we wederom uw aandacht vragen voor het volgende. De gemeente Haren onderzoekt

de mogelijke inpassing van de Brinkschool aan de Rummerinkhof in combinatie met de uitbreiding

van de Peter Petersenschool. Belangrijke aspecten hierbij zijn de verkeerssveiligheid van onze

kinderen, maar ook de verkeersafwikkeling op locatie en op het kruispunt Rummerinkhof- Oosterweg

– Kromme Elleboog, de capaciteit voor Kiss&Ride en parkeren en de inpassing van de plannen in de

bestaande groenstructuur van houtwallen. Dit onderwerp is al meerdere keren aan de orde geweest

in uw gemeenteraad. Het aangepaste collegevoorstel dat er nu ligt, voldoet ons inziens niet aan de

minimale voorwaarden van verkeersveiligheid en heeft grote consequenties voor onze kinderen.

Twee basisscholen op deze plek gaat gewoon niet samen. Desondanks wordt de druk vanuit het

college opgevoerd om toch een slecht besluit te gaan nemen.

Grote zorgen

Wij, ouders woonachtig in het gebied Harener Holt, met kinderen op de Borg, maken ons nog steeds

grote zorgen over dit voornemen. Wij nemen u graag mee.

Huidige situatie

De huidige situatie ziet er als volgt uit:

– Er zijn twee basisscholen dicht bij de Harener Holt, waar kinderen uit de buurt naar toe gaan.

Het gaat om de Peter Petersenschool en de Brinkschool.

– Een gebied van beperkte omvang met een al aanwezige, sterk groeiende Peter

Petersenschool en een zeer slechte en onveilige verkeerssituatie.

– Daarnaast gaan er ook veel kinderen uit de Harener Holt naar de Borg en de Wissel. Deze

scholen zijn allebei gevestigd over het spoor. Deze ouders brengen de kinderen via het

fietspad tussen het Harens Lyceum en de Peter Petersenschool naar school.

– Ook gaan er veel kinderen uit de wijk naar de Nicolaasschool, die ook het fietspad tussen het

Harens Lyceum en de Peter Petersenschool gebruiken.

– Chaotische taferelen bij het kruispunt Rummerinkhof-Oosterweg-Kromme Elleboog ondanks

de inzet van verkeersregelaars. Er is onlangs zelfs een ongeluk gebeurd met een fietsend

meisje, met toekijkende verkeersregelaars.

– Toenemende verkeersdrukte op de splitsing Essenlande-Grootslaan, wat tot chaotische

verkeersituaties leidt. Dit is de enige uitrijroute voor auto’s uit de wijk. In de plannen wordt

dit de beoogde fietsroute naar beide scholen. Daardoor neemt de chaos nog meer toe. Dit

geldt ook voor de splitsing Oosterweg-Grootslaan. Zelfde verhaal. De verkeerdruk vanuit de

gehele wijk is simpel weg te hoog, en neemt alleen maar toe. Met 380 huizen in de Harener

Holt was dit ook wel te verwachten. Maar tot oplossingen heeft dit tot nu toe niet geleid.

– Er zijn sinds september iedere doordeweekse ochtend verkeersregelaars aangesteld, die op

een onverschillige wijze en sjekkie rokend proberen het verkeer te regelen.

Ter illustratie

De ingebrachte concrete voorbeelden zijn nog steeds actueel.

Maandagochtend 10 september 2018

08.15. We brengen met de fiets onze kinderen naar de Borg. Via het fietspad langs de Peter

Petersenschool op weg naar de Borg. Zoals altijd. Wat schetst onze verbazing? We fietsen

rechtstreeks een complete chaos tegemoet.

Eén grote verkeerspuinhoop van inrijdende auto’s, auto’s die kinderen droppen, kinderen die

moeten oversteken naar de tijdelijke huisvesting van de bovenbouw van de Brinkschool in het

voormalige Zernike gebouw, kinderen die naar de Peter Petersenschool moeten, kinderen die de weg

kwijt zijn, fietsen die willen passeren, auto’s die tegen passerende fietsen aanrijden, auto’s die weer

weg willen, fietsen kris kras op het fietspad, overstekende mensen, etc. Kortom volstrekt onveilig.

Laat staan als hier nog een school gaat komen met 370 leerlingen. De verkeerssituatie is hier totaal

niet op berekend. Nu niet, maar straks ook niet.

Donderdagochtend 6 september

08.10. We zijn met de auto op weg naar ons werk. De scholen zijn weer begonnen, dus zijn we extra

voorzichtig. Zoals altijd is het kruispunt Rummerinkhof – Oosterweg – Kromme Elleboog één grote

ramp. Een verkeersinfarct. Rustig aan. Zoveel verkeer (voetgangers, fietsen, auto’s), past hier simpel

weg niet doorheen. Geen doorstroom. Maar het lijkt wel drukker dan anders. Er moeten véél meer

auto’s naar de Rummerinkhof. Wat tot grote problemen leidt en tot een zeer verkeersonveilige

situatie. Voor iedereen. Later horen we dat de gemeente heeft besloten om tijdelijke huisvesting (4

lokalen) toe te staan voor de bovenbouw van de Brinkschool in het gebouw Rummerinkhof 8. Aha.

Dit verklaart de problematiek. Weer later horen we dat de gemeente van plan is de gehele

Brinkschool te huisvesten in het gebouw Rummerinkhof 8. Wat een slecht idee en ondoordacht plan

denken wij. Dit past gewoon niet in dit gebied, twee grote scholen. Dit is vragen om problemen,

ongelukken en verkeersgevaarlijke situaties.

Tunnelvisie

Met bovenstaande voorbeelden willen we illustreren dat de planvorming herhuisvesting van de

Brinkschool een heel slecht plan is. De verkeerssituatie in de huidige situatie met alleen de Peter

Petersenschool is al zeer problematisch en zeer onveilig. Als wij onze kinderen naar de Borg brengen,

is de verkeerssituatie simpel gezegd zeer onveilig, zowel per fiets als per auto.

Het toevoegen van een grote basisschool (370 kinderen) op de locatie van de Rummerinkhof 8 leidt

tot nog meer verkeersonveilige situaties.

Het spreiden van de starttijden van beide scholen, inzet van verkeersregelaars en het aanpassen van

het kruispunt Rummerinkhof – Oosterhof is niet voldoende en ook niet haalbaar. Zo zal er een

oversteekmogelijkheid moeten worden gecreëerd tussen het parkeerterrein voor beide scholen en

de Brinkschool. Daarnaast worden er extra parkeerplekken gecreëerd. Het sportveld, wat door de

buurt ook wordt gebruikt, staat hierdoor onder druk. Een kwalijke consequentie van dit plan is ook

dat zowel Brinkschool als Peter Petersenschool er fors op achteruit zal gaan qua schoolomgeving,

buitenspelen en verkeersveiligheid.

Tijdens de informatieavonden dd 16 mei en op 4 september, en via een aantal brieven gericht aan

alle fracties, hebben we onze zorgen en aanbevelingen ingebracht. Tot nu toe krijgen we de indruk

dat hier helemaal niets mee gedaan wordt. Ondanks dat er genoeg kansrijke alternatieve locaties

aanwezig zijn in de omgeving, lijkt er tot nu toe alleen gekeken te worden naar de mogelijkheden

om, middels gekunstelde constructies, toch zowel de Peter Peterschool als de Brinksschool aan de

Rummerinkhof te huisvesten. Hier is sprake van tunnelvisie door de gemeente. Het zal en moet.

Verder wordt er, zowel in de initiële plannen als in de aanpassingen die er tot nu toe op zijn

gemaakt, niet voorzien in een veilige doorrijroute voor passerend fietsverkeer dat vanuit de Harener

Holt richting de Borg, Wissel of Nicolaasschool fietst tijdens de genoemde spitsuren.

Ontwikkelingen

We zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin wordt

gesteld dat het beoogde gebouw voor OBS Brinkschool en het gebied Rummerinkhof, wat de raad

betreft absoluut niet voldoen aan de eisen om een grote basisschool te huisvesten. De verkeersdruk

is zonder een extra basissschool al enorm tijdens de piekuren. Daarnaast vindt de gemeenteraad het

te rechtvaardigen dat er een heel nieuw, duurzaam voorstel komt voor een nieuwe school en dat in

de jaren tot aan de realisatie daarvan de kinderen van OBS Brinkschool worden verdeeld over de

Brinkschool en De Linde. In de tussentijd moet er voortvarend naar een nieuwe locatie worden

gezocht en de uitbreiding van de PPS worden uitgevoerd, met behoud van de pleinruimte die men

daar al heeft. Een heel nieuw, duurzaam voorstel voor een nieuwe school hebben we niet gezien.

Second opinion

Uit de second opinion uitgevoerd door Royal Haskoning DHV blijkt dat het eigenlijk niet kan, twee

grote basisscholen op deze plek. Beide modellen voor de ontsluiting van het school-/parkeerterrein

voorzien niet in een verkeersveilige eindsituatie voor de ontsluiting op de Rummerinkhof en het

overige wegennet. Het gaat hierbij om model 1 Doorgaande fietsverbinding en model 2 Verkeersvrij

plein. Vervolgens worden er een gekunsteld advies voorgesteld dmv gescheiden ontsluitingslocaties.

Maar als je het rapport kritisch leest is eigenlijk de conclusie: niet doen.

Brief Brinkschool en Peter Petersenschool

Op 23 oktober hebben de OBS Brinkschool en de Peter Petersenschool een plan geschetst met

gezamenlijke voorwaarden en uitgangspunten. Beide scholen kiezen voor een verkeersvrij plein

tussen beide scholen afgesloten voor zowel fiets en autoverkeer. Daarnaast wordt voorgesteld een

mogelijke toegangsweg te creëren voor het bereiken van de parkeerplaatsen die niet ten koste mag

gaan van de effectieve buitenspeelruimte. Consequenties van dit voorstel zijn de volgende:

1. Ouders uit de wijk Harener Holt met kinderen op de De Borg, De Wisssel en de

Nicolaasschool kunnen niet meer met de fiets de wijk uit omdat het fietspad in het voorstel

van beide scholen komt te vervallen. Dit dwingt het fietsverkeer gebruik te moeten maken

van de drukke Oosterweg. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Er wordt immers ook een

fietstunnel aangelegd, die aansluit op het fietsverkeer route Haren – DHE – Groningen.

Kortom een slecht uitgangspunt die alleen maar in het belang is van de beide scholen.

Derhalve gaan we hier niet mee akkoord.

2. De tweede consequenties is dat er een nieuwe toegangsweg moet worden gecreëerd die niet

via de buitenspeelruimte mag, volgens beide scholen. Er blijft dan maar één mogelijkheid

over en dat is dat het autoverkeer via de nieuwe wijk (Essenlande en de Groene Kamers)

naar de parkeerplaatsen cq kantoren moet. Dit kan ook nooit de bedoeling zijn. terwijl de

nieuwe wijk juist is aangelegd als autoluw. Hier gaan we ook niet mee akkoord.

Gemeente Groningen

Wethouder Verbeek heeft aangegeven, namens het college, in de laatste raadsvergadering bij de

behandeling van dit punt dat het college bang is dat dit dossier onderaan de stapel gaat verdwijnen

nu de gemeentelijke herindeling een feit is per 1 januari 2019. We hebben contact gezocht met de

gemeente Groningen op dit punt, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Maar dit argument is absoluut niet

aan de orde. Ook bij de herindeling heeft herhuisvesting van de Brinkschool hoogste prioriteit.

Alternatieven

Ons advies is daarom ga kijken naar een heel nieuw, duurzaam voorstel voor een nieuwe school

conform de motie die raadsbreed is aangenomen. Een duurzame oplossing voor de Brinkschool op

een andere locatie in het verzorgingsgebied van de school. In principe is dit geheel Haren. Zijn er

alternatieven denkbaar? Jazeker. In het raadsvoorstel, bijlage 1 Tussenrapportage, wordt de locatie

Stationsgebied als kansrijk en acceptabel gezien. Evenals nieuwbouw op de huidige situatie van de

Brinkschool. Daarnaast denken wij dat ‘spreiding’ het motto moet zijn. In de goede zin van het

woord. Hiermee voorkom je pieken qua verkeer en creëer je structureel een verkeersveilige situatie

voor alle gebruikers in het verkeer. En draag je zorg voor goede onderwijsvoorzieningen en een

veilige weg voor alle kinderen naar alle scholen in Haren.

Hiermee bedoelen we dat stichting Baasis op korte termijn (schooljaar 2019-2020) kan beschikken

over drie locaties in Haren:

– De huidige Brinkschool (in stand houden).

– De Wissel. Door de nieuwe fietstunnel is de Wissel heel goed bereikbaar. Ook voor ouders uit

het gebied Harener Holt.

– Nieuwbouw extra locatie Openbaar onderwijs in het deelgebied 1 DHE. Deelgebied 1 is het

meest noordelijk gelegen gedeelte van de nieuwbouwwijk Harener Holt, en is gesitueerd op

het voormalige verkeersoefenterrein, en wordt begrensd door het Kloosterpad,

Hemmenlaan, Kerklaan en de Mytylschool Prins Johan Friso. Deze locatie wordt ook als zeer

kansrijk genoemd en acceptabel in het raadsvoorstel. Dit alternatief kan nader worden

uitgewerkt.

Voor de overbruggingsperiode is het van belang de Linde aan te houden om kinderen tijdelijk te

huisvesten. Wij rekenen op uw wijsheid en besluitvaardigheid.

Met vriendelijke groet.

Namens de ouders woonachtig in de Harener Holt, met kinderen op de Borg,

Douwe Zeldenrust