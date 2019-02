Ouders, waar ‘hangen’ uw kinderen rond? – Vernielers plagen Gorecht en Glimmen

Door: Redactie

Reint Nienhuis, VV Glimmen

Vernielers trekken rond langs hangplekken op de voetbalvelden van VV Gorecht (De Koepel) en VV Glimmen (De Groenenberg). Maar ook de school in Glimmen is gedupeerd.

Het lijkt te gaan op jeugd die drinkt en blowt op aantrekkelijke plekken, zoals dug-outs. Dankbaar zijn ze niet, want als de verveling toeslaat worden er vernielingen gepleegd. De schades lopen in de honderden tot duizenden euro’s. Vrijwilligers van de clubs jagen geregeld groepjes jongeren weg en ruimen de restanten van joints en drankgebruik op. “Maar een uur later zitten ze er weer vrolijk”, zegt één van hen. “We treffen resten van maaltijden van McDonald’s aan en lege flessen sterke drank.” Er is aangifte gedaan en de politie stuurt haar ‘overlastteam’ op pad. Tot nu toe zonder resultaat. Wijkagent Marco Gaasbeek verzoekt ouders met hun kinderen in gesprek te gaan met de vraag: ‘Waar hang jij rond in het weekend?’.

Buren

Dit probleem speelt volgens de clubs al langer. Bordjes met ‘verboden toegang’ zouden een handvat geven om bekeuringen uit te schrijven, maar volgens Jurgen Hazewinkel van VV Gorecht is hier niets van te merken. “We hebben nog nooit gemerkt dat er politie of handhavers van de gemeente zijn geweest om de jongeren aan te spreken.” Rond sportpark de Koepel melden buurtgenoten dat de jeugd op de late avonden in het weekend feestjes bouwt op de velden. De politie wordt hiervan op de hoogte gesteld. Bij VV Glimmen zegt Reint Nienhuis dat de eerste vernielingen in november begonnen. Dieptepunten zijn daar recent een vernielde ruit en het stuksnijden van het zeildoek van een pas gebouwde veranda. De maat is vol.

Politie: ‘Blijf de overlast melden’

Voetbalverenigingen worden de laatste tijd weer geplaagd door vernielers. Op Sportpark De Koepel is VV Gorecht het slachtoffer en ook VV Glimmen is geconfronteerd met vernielingen. Er is aangifte gedaan bij de politie. Zou het om dezelfde groep vandalen kunnen gaan? Veel wijst daarop. Tips zijn welkom: 0800-6070 (politie tiplijn).

VV Glimmen: “Er zit ook Glimmense jeugd bij”

foto: Reint Nienhuis (bestuurslid) ergert zich aan de vernielingen…

“We verdenken een groepje jongeren, waarvan een deel uit Glimmen komt”, zegt bestuurslid Reint Nienhuis van VV Glimmen. Hij laat de kapotte ruit zien en de scheuren in het zeildoek van de veranda. “Het is na de zomer begonnen. Toen zijn de netten van een paar doelen stuk geknipt en een ballenvanger werd kapotgemaakt. We dachten dat het een incident was, maar in november werden weer netten en een dug-out beschadigd. En een paar weken geleden werd zelfs een grote ruit met een tegel bewerkt. Ze kwamen er niet doorheen, maar er is flinke schade. We hebben nu aangifte gedaan van alle vernielingen tot nu toe.” Wat Nienhuis betreft grijpt de politie de vandalen snel in de kraag. “We hebben wel een groepje op het oog”, zegt hij. “We hebben al een paar keer jongeren weggestuurd, die hier niets te zoeken hadden. We hebben ze toen in het gezicht kunnen zien en we denken dat een paar daarvan uit het dorp komen.” Wellicht is dezelfde groep ook verantwoordelijk voor de vernielingen aan de Quintusschool. Nienhuis heeft sporen van dat groepje gevonden in de vorm van vloeipapier voor joints (’blow-away’) en resten van zelf gedraaide sigarretten met een filter. “De politie heeft toegezegd vaker te surveilleren, misschien dat het helpt”. Wie tips heeft over de daders, wordt verzocht de politie te bellen: 0800-6070.

VV Gorecht: “Handhaving komt nog niet op gang”



Foto: Lammert Vrieling van VV Gorecht wordt keer op keer met de schades geconfronteerd…

Jurgen Hazewinkel van VV Gorecht herkent het verhaal van Glimmen. “Het is een kopie van hetgeen er op De Koepel gebeurt. Dagelijks blowende jongeren in de dug-outs, ik denk dat er meer vloeitjes en hulzen liggen dan in menig koffieshop.” Hazewinkel vertelt dat (net als in Glimmen) gaten zijn gebrand in de kunststof kap van de dug-outs. “Vorige week ontdekten we dat er netten van doelen waren kapot gesneden.” Hazewinkel treft ook vuilcontainers aan vol met lege bierblikken, drankflessen, chips-verpakkingen en restanten van joints. Hij en de buurtbewoners zijn de overlast inmiddels zat en de club surveilleert nu zelf om jeugd weg te sturen. “Maar na een uur zitten ze er doodleuk weer.” Over de rol van de gemeentelijke handhavers en de politie is Hazewinkel bezorgd. “Ze zijn op de hoogte maar doen er niets tegen. We hebben nu een bord opgehangen dat het park na 22.00 uur verboden toegang is, maar de politie handhaaft dat niet.” Hazewinkel zegt dat De Koepel vooral op vrijdag- en zaterdagavond een populaire hangplek is geworden.

Wat doet de politie?

De meldingen zijn doorgegeven aan het overlastteam van de politie, die werkt vanuit het bureau Haren. Dat team is op pad als hangjeugd actief is. Door deze meldingen kent men de locaties waar jongeren verblijven. De wijkagent vraagt om de overlast te blijven melden, dat kan ook op het bureau in Haren. Er zijn nog geen concrete namen van daders bekend, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Oproep aan ouders

Waar ‘hangt’ uw zoon of dochter in de weekends? De politie vraagt om dit onderwerp thuis bespreekbaar te maken, zodat de daders kunnen worden opgespoord.

Lege flessen sterke drank worden er wekelijks aangetroffen…