Parkeren mag niet, ook niet in Shared Space

Door: Redactie

Handhavers van de gemeente kregen het geregeld te horen als zij parkeerders in het centrum van Haren aanspraken: “Het is Shared Space, daar mag ik wel kort parkeren als ik even in een winkel moet zijn”.

Deze vrijmoedigheid leidde de laatste tijd tot een grote hoeveelheid auto’s, die in het centrum (vooral ter hoogte van Intermezzo en ook Blokker) hun auto ‘wild’ parkeerden. Wellicht is er een verband met de bordjes die gisteren zijn geplaatst in het centrum. De zone ‘verboden parkeren’ wordt nog eens duidelijk afgebakend, en daar kunnen de handhavers op wijzen. Iedereen die het centrum inrijdt dient nu te weten: parkeren, kort en lang, mag alleen in de parkeervakken. Daarvoor moet helaas nog wel worden betaald, maar als het aan ondernemers ligt zal dat niet lang meer duren.