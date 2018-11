Partij Stad en Ommeland wil prioriteit in kwestie Brinkschool

Nieuws:

Door: Redactie

De partij Stad en Ommeland, waar Mariska Sloot kandidaat voor is tijdens de verkiezingen van 21 november, wil dat de nieuwe gemeenteraad van Groningen de verhuizing van de Brinkschool met voorrang aanpakt.

Dit laat de partij in een persbericht weten. Men zegt: “Stad en Ommeland en CDA vinden dat dit onderwerp met prioriteit moet worden behandeld in de nieuwe gemeenteraad! Wij zullen voorstellen om dit in het eerste kwartaal van 2019 te agenderen in de nieuwe gemeenteraad. Voor ouders, kinderen en schoolbesturen moet duidelijk worden of het mogelijk is om in Haren een nieuw duurzaam schoolgebouw te bouwen, dat volledig voldoet aan de BENG normen en waar de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers optimaal is.

De gemeenteraad van Haren heeft al een budget voor een nieuw gebouw gereserveerd, dus het zal niet extra op de begroting van Groningen drukken. De gemeenteraad van Haren heeft, na een jaar van onduidelijkheid, besloten dat het onderzoek naar en de keuze van een nieuwe locatie overgelaten wordt aan de nieuwe gemeenteraad in de nieuwe gemeente Groningen.”