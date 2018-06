Patrick Brouns uit Haren wordt waarschijnlijk weer lijsttrekker CDA Provincie

Nieuws:

Door: Redactie

Het dagelijks bestuur van het CDA in de provincie Groningen stelt aan haar leden voor om Patrick Brouns te benoemen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019. Brouns was in 2015 ook lijsttrekker en is sinds 2015 gedeputeerde namens het CDA.

Voorzitter Gert Brouwer: “Patrick Brouns heeft de afgelopen periode laten zien dat hij een kundige bestuurder is die ook lastige dossiers niet uit de weg gaat. Hij heeft op een vernieuwende manier een bijdrage geleverd aan belangrijke CDA thema’s zoals leefbaarheid, economie en duurzaamheid. Wij zijn blij dat hij de kar opnieuw wil trekken.”

Het dagelijks bestuur heeft Brouns unaniem voorgedragen. Patrick Brouns: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen wat het bestuur opnieuw in mij heeft. In de afgelopen vier jaar heb ik een bijdrage mogen leveren om de leefbaarheid in onze provincie te verbeteren, te werken aan prettig wonen en recreĆ«ren en te zorgen dat er meer werk is voor Groningers. Op al die terreinen liggen er nog uitdagingen die ik graag samen met onze inwoners en ondernemers de komende vier jaar wil oppakken”.

Op 11 juni stemmen de leden van CDA Groningen over het lijsttrekkerschap van Patrick Brouns.