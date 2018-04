Paul van Weringh neemt Konings Totaalinstallateurs over

Door: Redactie

In 1910 begonnen de voorouders van Dirk Jan Konings (63) hun bedrijf (met winkel) in het centrum van Haren. Na 108 jaar vertrekt de ‘laatste Konings’ uit de zaak en neemt Paul van Weringh uit Haren de zaak (samen met enkele partners) over. Dat is nogal wat. Wat is de reden? En waarom stapt ‘de man van de vele beroepen’ in dit bedrijf?

Waarom stopt Dirk Jan Konings?

Dirk Jan Konings is tot de conclusie gekomen, dat hij geen opvolger heeft in eigen familiekring. “Mijn dochter van 21 ziet een andere toekomst en mijn zoon van 23 wil de zaak ook niet overnemen. Hij heeft gezien wat het zelfstandig ondernemerschap inhoudt en ziet het niet zitten. Toen dacht ik: ik kan nu wel wachten tot ik 65 ben, maar ik kan er nu ook een punt achter zetten. Ik ken Paul van Weringh al jaren en we hebben al eerder samengewerkt in Veendam en bij vv Gorecht. Nu zijn automatiseringsbedrijf failliet is zoekt hij een nieuwe uitdaging. En dat wordt dit bedrijf.” Dirk Jan Konings gaat niet ‘thuis zitten’. De verlichtingswinkel blijft in zijn handen. Hij gaat de winkel runnen met Rien van Bloppoel, die er al jaren werkt.

Wie is Paul van Weringh?

Paul van Weringh (43) is een man met vele gezichten. Hij heeft de afgelopen zeven jaar vaak van zich doen spreken door het starten van bedrijven, bedrijfjes en projecten. Zie kader. “Onder die dingen zet ik nu een streep”, zegt hij als hem wordt gevraagd of de overname van Konings ‘een blijvertje’ zal zijn. “Ik ben als 20-jarige begonnen in de installatiebranche, daar liggen mijn wortels.” Van Weringh raakte als monteur destijds zo geïnteresseerd in automatisering van bedrijfsprocessen, dat hij binnen de kortste keren een bedrijf met 60 personeelsleden runde (Digos), dat in 2016 failliet ging. “Door dat faillissement kreeg ik te maken met financiën, belastingzaken en wetgeving. Ik verdiepte me daarin en niet lang daarna kon ik anderen adviseren. Ik begon met Jurivisie Adviseurs.” Naar eigen zeggen doet hij dat laatste nog steeds, maar tegelijk is hij ook zijdelings actief in bouwprojecten. Daar werkt hij weer samen met de bouwbedrijven van Senad Siviç en Amal Kariç. Met hen richtte hij nu Bouw- en Installatiegroep Haren BV op en neemt dus Konings Totaalinstallateurs over.

Verwachting

De overnamekandidaten vormen samen een ingewikkelde constructie, die kennelijk nodig was om het oude Harense bedrijf te kunnen overnemen en voortzetten. Van Weringh heeft er echter alle vertrouwen in dat hij de firma een toekomst kan geven. “We gaan meer nadruk leggen op de combinatie van bouwen en installatiewerk”, zegt hij. “

Op de foto van links naar rechts:

Paul van Weringh van Jurivisie Adviseurs.

Dirk Jan en Frederik Konings van Fa. F. Konings en Zonen.

Amal Karic van Bouwbedrijf KaricPro.

Senad Sivic van bouwbedrijf Senad en Munir Sivic.

Paul, Senad en Amal gaan samen in Bouw- en Installatiegroep Haren BV.