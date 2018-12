Pauline Broekema signeert in Leek

Nieuws:

Door: Redactie

Journalist en schrijfster Pauline Broekema is zondagmiddag te gast op de Kerstmarkt bij Nienoord in Leek. Ze vertelt in de Oranjerie aan het Borgplein over haar nieuwe boek Het uiterste der zee, signeert en praat met haar lezers (en kijkers) over haar werk. Pauline werkt sinds 1984 als verslaggever bij de NOS. Op 28 december is haar laatste item in het NOS Journaal te zien.

‘Het verhaal nagelt je vast aan je stoel’, schreef het Dagblad van het Noorden. ‘Een adembenemend boek’, vond burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen. Het uiterste der zee, het pas verschenen boek van Pauline Broekema oogst veel lof, is nu al herdrukt. Het boek speelt zich hoofdzakelijk af in Groningen en Friesland en is het verhaal van twee grote joodse families. Vier jaar werkte Pauline aan het boek waarvoor ze veel onderzoek deed. De basis vormden de herinneringen, documenten en foto’s die Sara Kirby-Nieweg (1941) verzamelde. Ze behoort met haar moeder Mies tot de weinige overlevenden uit haar familie. Haar vader werd in juli 1942 weggevoerd. Haar moeder en zij doken onder, om veiligheidsredenen gescheiden van elkaar. Het boek bestrijkt een halve eeuw. Pauline: ‘Ik teken de wereld van toen. Het vakmanschap, het boerenleven, het veranderende landschap, de armoede in het veen, de bezetting maar vooral ook de bevrijding in Stad en Ommeland.” Pauline: ‘Het schrijven viel me soms zwaar. Vooral het gedeelte over de oorlog.’ De mannen en vrouwen, die ze ‘stille’ helden noemt, waren een bron van inspiratie. ‘Ze geven hoop. Ze laten zien dat er altijd mensen zijn op wie je kunt rekenen. Zoals de Groningse oogarts Kees Bos die moeder en dochter in het rooms-katholieke ziekenhuis in Groningen verborg totdat het verzet een definitieve plek voor beiden had gevonden.’