Petra Haafs krijgt tweede kans met nieuwe nier

Ze werkte altijd hard. Dag en nacht in touw voor de bakkerij in Haren, zowel voor als achter de schermen altijd bezig in de winkels. En daarnaast was er nog het gezin, met twee opgroeiende dochters. Petra Haafs haalde tot voor kort 25 uur uit een dag, maar werd door haar gezondheid krachtig tot de orde geroepen.

“De laatste jaren begon mijn energie langzaam af te nemen”, zegt Petra. “In 2014 bleek ik een nierfunctie van nog maar 42% te hebben. Dat werd duidelijk na onderzoek van een ontsteking aan mijn cystenieren, ik was opgenomen met hevige buikpijn. Door de behandeling is schade aangericht aan mijn nieren, die daarna nog maar voor 24% werkten. Ieder jaar werd dat minder en mij werd gezegd dat ik moest gaan nadenken over niertransplantatie.”

Loterij

Het verkrijgen van een donornier is vaak een loterij waar pech en geluk elkaar afwisselen. Petra’s tante was bereid haar nier af te staan, maar zij bleek geen goede ‘weefstelmatch’ te hebben. Daardoor kwam Petra terecht in een ‘cross-over-traject’. Dat betekent dat haar tante een nier zou afstaan aan iemand anders en dat Petra in ruil recht kreeg op een donornier van een onbekende. Zij kon haar geluk niet op, want begin 2017 zou zij haar verlossende nieuwe nier ontvangen. Helaas werd de operatie om medische redenen geannuleerd.

In mei 2017 werd de situatie inmiddels urgent, want Petra kreeg weer een ontsteking aan haar cystenier. “Men zei dat ik ook nierdialyse moest gaan overwegen”, zegt Petra. “Maar dat leek me een ramp. Op dat moment meldde zich een neef, die ik al heel lang niet had gesproken. Hij had gehoord dat ik een nier nodig had en was bereid te doneren. De operatie werd gepland, maar ook deze keer werd deze op het laatst afgezegd. Mijn neef bleek namelijk een verdikte hartspier te hebben en dan is doneren niet mogelijk. De teleurstelling was wederom heel erg groot.”

Redding

Petra’s schoonzus heeft uiteindelijk redding gebracht. Ze was bereid haar nier af te staan, maar helaas was er met haar nier ook geen ‘match’. Daarom werd besloten haar nier aan een andere patiënt te geven, waardoor Petra recht kreeg op een donornier (‘cross-over traject’). Het geluk lachte haar toe, want in Amsterdam meldde zich spontaan iemand, die zijn/haar nier wel wilde afstaan. Heel bijzonder. Op 10 oktober om 8.00 uur ‘s ochtends werd in Amsterdam de donornier verwijderd bij de Grote Onbekende en om 12.00 uur begon in het UMCG de transplantatie van Petra Haafs. “Toen ik wakker werd merkte ik direct dat ik meer energie had. Het was een enorm verschil. Ik voelde me een ander mens. Het is nu bijna 4 maanden geleden, ik ben ik weer volop aan het sporten, geniet van de mooie dingen in het leven en ben minder gaan werken. Meer tijd voor mezelf want ik heb een tweede kans gekregen en die pakken ze me niet meer af.”

Koekjes van eigen deeg

Petra heeft geluk gehad. Daardoor voelt zij zich nu ook zo verbonden met de Nierstichting en wil van harte meedoen aan een landelijke verkoopactie van koekjes om geld bijeen te brengen. Petra: “Als bakker willen we daar natuurlijk aan meedoen. Tijdens de actieweken verkopen we koekjes in zakjes van vijf euro. Dat gehele bedrag gaat naar de Nierstichting.”