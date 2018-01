Pionier in dovenonderwijs in Broodje met….

Nieuws:

Henk Betten, in 1938 doof geboren, neemt zijn publiek mee in de wereld van de slechthorende mens. Dat doet hij tijdens het eerstvolgende ‘Broodje met …’ op donderdag 25 januari in de Dickens Room in Haren, aanvang 12.00 uur. ‘Broodje met …’ is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met de Bibliotheek Haren en Boekhandel Boomker.

Betten was leerling van het doveninstituut in Groningen en heeft interesse voor de historie van het dovenonderwijs. Gedurende zijn jeugdjaren volgde hij een cursus voor het schrijven van korte verhalen. Zodoende kwam hij bij het beschrijven van leven en werk van H.D. Guyot, oprichter van het Nederlandse Dovenonderwijs vanaf 1785.

Guyot verkreeg kennis van het onderwijs in Parijs en reisde daarvoor driemaal naar de Franse hoofdstad om zich te kunnen bekwamen in het moeilijke vak. Betten wijdde er zijn boek “Bevrijdend gebaar” aan. De auteur gaat onder meer in op het ontstaan van dit boek. Betten neemt zijn eigen doventolk mee.

Henk Betten verricht al vele jaren onderzoek naar de begintijd van het dovenonderwijs. Als bibliothecaris en archivaris op vrijwillige basis bij Koninklijke Kentalis heeft hij toegang tot de vele schatten die zich in het archief van het voormalige Koninklijke Instituut voor Doven H.D. Guyot bevinden.

Ook schreef hij “Levens vol Gebaren”, een bundel verhalen over dove mensen van lang geleden tot in de toekomst. In 2013 is zijn andere boek “Deaf Education in Europe, early years” uitgegeven.

Donderdag 25 januari 2018

12.00-13.00 uur

Broodje met … Henk Betten

Entree € 6,00 (inclusief broodjes en melk)

Dickens Room, ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren

Reserveren tot twee dagen van te voren (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com