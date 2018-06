Plas Bossinade blijft Harens fietsevenement sponsoren

Door: Redactie

Zes jaar geleden werd de fietstoertocht Haren-Haren voor het eerst georganiseerd. PlasBossinade geloofde direct in het concept en besloot te sponsoren. Inmiddels is die sponsoring uitgegroeid tot een meerjarig partnerschap. Daarvoor ondertekenden Stichting Haren-Haren en PlasBossinade advocaten en notarissen vrijdag 15 juni een contractverlenging voor de edities 2018, 2019 en 2020.

De parallellen tussen de wielerklassieker en PlasBossinade advocaten en notarissen liggen voor de hand. Thuis in de regio maar ook internationaal georiënteerd. Het leveren van een prestatie en er volle bak tegenaan gaan is ons niet vreemd. Sterker nog, het is wat de mensen van PlasBossinade en Haren-Haren dagelijks doen en wat de klanten en deelnemers van beide organisaties verwachten. De organisatie van Haren-Haren, met Jeroen de Grijs en Ronald Zuidema voorop, heeft met de afgelopen vijf edities laten zien haar taak aan te kunnen een goed evenement met meerwaarde neer te zetten. Dat heeft PlasBossinade meer en meer vertrouwen gegeven en heeft zij Stichting Haren-Haren daarom een contractverlening aangeboden voor de komende drie edities.

Haren-Haren, deze bijzondere tocht op zondag 1 juli mag niet aan de tourlijst ontbreken, vinden de organisatoren. Twee prachtige routes die wielrenners dwars door het rustgevende landschap van Groningen en Drenthe voeren op weg naar Haren in Duitsland. Bij deze wielerklassieker kan de deelnemer rekenen op een ongedwongen sfeer en uitstekende verzorging onderweg. Schrijf in en kies voor 105 km of schrijf je in voor de uitdagende 165 km!

Foto: Peter Fousert en Jeroen de Grijs beklinken contractverlening tot en met 2020.