Playground naast CBS de Borg wordt geopend door Erwin Koeman

Nieuws:

Door: Redactie

Op het veld naast CBS De Borg in Oosterhaar wordt vrijdag 30 november om 12.00 de ‘Koeman – playground’ officieel geopend. Door deze sportkooi krijgen kinderen meer mogelijkheden krijgen om te bewegen. Niet alleen voor de leerlingen van De Borg, maar voor alle jongeren in Oosterhaar is deze playground een prachtige plek om te sporten. Erwin Koeman of één van zijn gezinsleden gaat de opening verzorgen.

53 jaar geleden speelden de nog piepjonge broers Erwin en Ronald Koeman hun eerste voetbalpartijtjes op het veldje waar nu de sportkooi komt. De broers Koeman, die al snel naar Groningen verhuisden, zijn internationale topvoetballers en daarna toptrainers geworden. Erwin Koeman is zijn geboortegrond niet vergeten heeft zich bereid gevonden de opening te verrichten en alleen als zijn werk als trainer van het Turkse Fenerbahce dat niet toelaat, komt een familielid op 30 november namens Erwin en Ronald Koeman.

Meer dan 5 jaar geleden heeft jaap Poel, die pal tegenover de school en het veld woont, het ambitieuze plan opgevat een sportkooi te realiseren. Al snel daarna is de initiatiefrijke Poel begonnen met het uitwerken en realiseren van zijn droom: een sportkooi op het veldje nabij de school van zijn kinderen. Het was geen gemakkelijke weg. Eerst en vooral natuurlijk het financiële deel, hoe krijg je genoeg geld bij elkaar? Ook bezwaren van bewoners, het verkrijgen van vergunningen, het vinden van een geschikte aannemer en een goede samenwerking met de gemeente Haren hebben Poel heel wat hoofdbrekens gekost.

Uiteindelijk is het gelukt. In samenwerking met cbs De Borg, de stichting BEA (die mensen met een lichamelijke beperking stimuleert te bewegen en te sporten), de gemeente Haren, de provincie Groningen en met steun vanuit het Oranjefonds, cbs De Borg, Lambeck Harms Notarissen, de Haren Tynaarlose Uitdaging, Gerni Luttikhuis, Jan Feenstra ERA makelaars en NVM Makelaars collectief Haren; Dunning, van der Veen makelaars, Verver Jet Winters, Unistee, Dantuma, Aimée Staal, Alfred Bakker, Lieberom, Trip Advocaten en Notarissen, Arnold Bergsma, Désirée Boerema, Gerrit van Ark, Inkje Ozinga (als sterke partner én moeder van Niek en Finn), Jaap Glastra de fietsspecialist, Erik Blokzijl de Middelhorst, stichting meedoen, Rotary Club Groningen Zuid, de Rabobank, Stetler Accountants en Belastingadviseurs, ZuidbroekVerhuur, FerroRent, Jongerenraad Haren, de Jumbo, de sportcoaches, stichting Torion, het UMCG, de Stichting Kinderopvang Haren, steun van familieleden, vrienden, kennissen, buurtgenoten en vrijwilligers is het doel behaald en de playground ligt er.

Poel is dolgelukkig en ook De Borg-directeur Kees Bouma is een tevreden mens: ‘Het veld was vaak meer dan een half jaar onbespeelbaar. Nu is het gedraineerd en met de playground kunnen onze leerlingen altijd voetballen. Heel fijn!’ De kooi ligt er uiteraard niet alleen voor de kinderen van de school. Alle jongeren uit de wijk mogen gebruik maken van de playground.

Op 30 november zijn er de hele dag sportieve activiteiten. Alle groepen van de Borg krijgen een korte introductieles. Om 12.00 uur vinden de officiële handelingen plaats.