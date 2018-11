Playground Oosterhaar is er tóch gekomen. Opening vrijdag 30 november.

Nieuws:

Het plan voor de aanleg van een playgrousn (in de volksmond voetbalkooi genoemd) naast CBS de Borg heeft tot veel discussie en verhitte gemoederen geleid. Maar na jaren stagneren is de aanleg voltooid. Vrijdag a.s. om 12.00 uur wordt de playground officieel geopend. Daar zijn spelers van FC Groningen bij aanwezig.

De playground zal de naam Koeman Playground dragen.