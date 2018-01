Poëzieavond in AANBLICK op 24 januari

Nieuws:

Door: Redactie

Jaarlijks aan de vooravond van de landelijke Poëzieweek organiseert de commissie Letteren van de Culturele Raad Haren een eigen poëzieavond. Op woensdag 24 januari heeft de commissie vijf jonge, talentrijke dichters uitgenodigd, die inmiddels hun sporen verdiend hebben in de Groninger ‘literaire scene’. Ze komen hun werk voordragen bij Galerie Aanblick aan de Kromme Elleboog 52 in Haren.

Enkele der deelnemende dichters kwamen al eerder hun werk presenteren. Er komt ook ‘vers’ talent naar de Aanblick. Sacha Landkroon (winnaar H. de Vries-stipendium 2015) heeft deze avond de regie en presenteert ook eigen werk. Ruth Koops van ’t Jagt komt opnieuw naar Haren; ja, zij is het die van “Mijn Pappa op zijn motor, WROEMMM!”. Kasper Peters is de voormalig stadsdichter van Groningen, die ook nu weer achteloos met wat briefjes uit zijn achterzak poëzie ‘performt’. Zijn opvolgster, Lilian Zielstra, richt zich op een breed publiek waaronder dementerende ouderen die reageren op verhalen en muziek. En tot slot is er dan Cissy ….: Cissy wie? De verrassing van de avond, zangeres en spoken-word-artieste, die eind vorig jaar nog optrad tijdens een benefiet voor het door de orkaan getroffen Sint Maarten.

Het dichtwerk wordt omlijst door Robert Jan van der Feen (fluit) en Jan Jacob Mooij (hobo).

De catering (incl. eigengemaakt huisgebak) is als vanouds in handen van Saakje en Jan Spoelstra.

Poëzie in de Galerie

Kromme Elleboog 52, Haren

Woensdag 24 januari 2017; inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur

Entree: € 6.00

Aanmelden tot twee dagen van te voren (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com