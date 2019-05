Politie: ‘Straatrovers en mishandelaars komen waarschijnlijk uit Haren of omgeving. Zwijg niet maar vertel wie het zijn!’ (met update)

Door: Redactie

Update dinsdagavond 28 mei om 22.20 uur: De politie meldt dat er na de uitzending van Opsporing verzocht nu reeds zes bruikbare tips binnen zijn en daarin worden ook namen van daders genoemd. Einde update.

De politie heeft al een aardig beeld van de dadergroep, die verantwoordelijk is voor de drie straatroven en een straatroof in Eelde. Dat zegt een woordvoerder tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond. Zij doet in de uitzending een opvallende oproep aan jongeren in Haren: “Dit kan jou of je familie ook overkomen. Dus als je weet wie dit hebben gedaan, ga dan met de politie praten.” Voorts doet de politie een appèl op ouders: “Ga met uw kinderen in gesprek en breng ze ertoe de politie informatie te geven.”

In de uitzending suggereert de politie, dat de daders uit Haren of directe omgeving komen en dat er veel mensen op de hoogte zijn wie de daders zijn. Woordvoerder Nathalie Schubart zegt te begrijpen dat jongeren misschien enige angst hebben om de daders te verraden, maar ze zegt impliciet dat het belang van deze zaak groot genoeg is om over die angst heen te stappen.

Analyse van de straatroven

In de reconstructies, indringend in beeld gebracht, wordt pas duidelijk dat er veel geweld is gebruikt om de slachtoffers te overmeesteren. In de uitzending werden beelden vertoond van de hoofdwonden van één van hen. De daders (in twee gevallen met bivakmutsen, dus duidelijk van plan iemand te overvallen) zijn in de woorden van de redactie ‘losers’, die na inzet van zoveel geweld tevreden zijn met een buit van slechts een pakje sigaretten of een pet. De politie zegt het niet met zoveel woorden, maar uit alles blijkt dat het gaat om daders die de straatroven plegen voor de kick en niet voor de buit. Al dan niet onder invloed.

Niet loyaal zijn aan straatrovers

De redactie sluit zich graag aan bij het morele appèl van de politie op zowel ouders als jongeren:

1. Ga in gesprek met elkaar en kom tot de conclusie dat bruikbare informatie beslist moet worden doorgegeven aan de politie. De daders hebben grenzen overschreden en verdienen geen loyaliteit van leeftijdsgenoten.

2. Meld de informatie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000



Vindt u het prettiger om uw informatie te delen met de redactie van deze krant, mail dan aan redactie@harendekrant.nl of bel 050-5276133. Let op: uw informatie wordt in overleg met u evengoed aan de politie gemeld. Meer informatie: http://www.harendekrant.nl/nieuws/dinsdagavond-harense-berovingen-op-opsporing-verzocht-er-zijn-camerabeelden/