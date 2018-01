Presentatie hoorzorg en mobiliteit op 31 januari

Nieuws:

Door: Redactie

Advertentie – Op woensdag 31 januari kunt u zich laten informeren over ‘hoorzorg’ door Wilgis Schoffelmeijer van Hoorcentrum Westerkwartier. Zij vertelt hoe de hoorzorg is geregeld in ons land, en gaat ook in op de vergoedingen uit de zorgverzekeringen. Daarnaast is er een presentatie over ‘mobiliteit’. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen om er op uit te kunnen, ook als lopen niet meer gaat. Dion Brouwer van Mango Mobility in Haren laat de mogelijkheden en de nieuwste technieken.

De avond is gratis toegankelijk en vindt plaats in Paviljoen van de Dame, Groningerweg 19a, Paterswolde.

Datum: 31 januari 2018 van 19.30-22.00 uur.

Aanmelden vooraf: 0594-500959

Mail: info@hoorcentrumwesterkwartier.nl