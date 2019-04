Programma Koningsdag 2019 in Haren

Door: Redactie

Feestprogramma Koningsdag

zaterdag 27 april 2019 Haren

Organisatie: Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau” Haren

25 t/m 28 april 2019:

Kermis op het Haderaplein

Koningsdag 27 april 2019

09.45-10.00 uur:

Feestelijk Klokgelui van de toren van de Dorpskerk roept inwoners en bezoekers van Haren op de verjaardag van Z.M. de Koning te vieren.

09.45-17.00 uur:

Show Oldtimers op de Rijksstraatweg.

Show oude rijwielen van de Fietsclub “Noord” op het Raadhuisplein. Na de show zullen de deelnemers door het dorp fietsen via een nader te bepalen route.

10.00 uur:

Opening Koningsdag op het Raadshuisplein.

De officiële opening van Koningsdag zal worden verricht door wethouder Philip Broeksma, wethouder van de gemeente Groningen en de voorzitter van de Algemene Oranjevereniging “Oranje Nassau” te Haren, de heer H. Heikema van der Kloet.

Daarna gaat de vlag in top en zingen we uit volle borst twee coupletten (1 en 6) van het Wilhelmus.

10.15 uur:

Uitdelen van een Oranjelekkernij op het Raadhuisplein aan kinderen en het aanwezige publiek t.g.v. de verjaardag van Z.M. de Koning.

10.30 uur:

Prijsuitreiking kleurwedstrijd op het Raadhuisplein.

10.30 uur:

Start ballonnen versierwedstrijd op het Raadhuisplein. Jurering om 11.00 uur.

Uit milieuoverwegingen zullen de ballonnen niet het luchtruim kiezen, maar worden gebruikt ter versiering van het Raadhuisplein. De ballonnen zijn derhalve niet met helium gevuld.

10.00-17.00 uur:

Muzikale- en culturele optredens in diverse senioren- en zorgcentra:

10.00-11.00 uur: Zonnehof: Koor “Tempus Fugit”

11.15-12.15 uur: Huize Maarwold: Koor “Tempus Fugit”

10.30-12.00 uur: Huize Westerholm: Koor “Eigen Wijs”.

15.00-16.30 uur: De Dilgt: Koor “Tempus Fugit”

11.00-17.00 uur:

Gezellige kindervrijmarkt in het centrum van Haren (Raadhuisplein, De Brinkhorst, rondom de Dorpskerk en langs de Rijksstraatweg.)

De spelregels staan elders op deze website.

13.00-17.00 uur:

Het Dweilorkest “’t Is Nait Niks” laat iedereen in het centrum van Haren weten dat het staatshoofd jarig is!



13.00-17.00 uur:

Bij de viering van Koningsdag hoort natuurlijk het nostalgische draaiorgel van Joris ten Have uit Zuidlaren. Joris zorgt in het centrum van Haren voor vrolijke klanken.

13.00-17.00 uur:

Steelband “Pan Magic” (hoek Brinkhorst/ingang “Clockhuys”/Ons Centrum) zorgt voor een Caraïbische sfeer in Haren. De Oranjezon gaat er als vanzelf door schijnen!

13.00-17.00 uur:

Schminkwagentje voor de jeugd (ADGM Events) (voor de toren van de Dorpskerk). Hier kun je je gratis laten schminken!

20.00 uur:

Feestelijk Oranjeconcert in de Gorechtkerk, Kerkstraat 14, 9751 BD Haren (organisatie: Werkgroep Goede Doelen van de Gorechtkerk i.s.m. de Oranjevereniging).

Inloop vanaf 19.30 uur.

Medewerking verlenen:

Het Chr. Fanfarekorps “Juliana” uit Hoogezand o.l.v. Bauke Burghgraef

Het koor “Elk en Ain” uit Noordbroek o.l.v. Corien Kronemeijer

De heer Jan Harryvan, organist

Presentatie: mevrouw Anneke Blankevoort-Boerma

Toegangsprijs: 10 Euro p.p. in de voorverkoop. Kaarten aan de zaal kosten 12,50 Euro p.p.

Van de entree wordt 3 euro gebruikt voor bestrijding van de onkosten en het resterende bedrag is bestemd voor de onderstaande goede doelen:

a. Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Groningen en dan met name voor kinderen in de gemeente Haren

b. Lavender Hill, Kaapstad, Zuid-Afrika

c. EBOO project, Nairobi, Kenia

Verkoop kaarten bij:

Klaas Bakker, “t Gorechthuis”, Hortuslaan 1, Haren

Boekhandel Boomker, Rijksstraatweg 205, Haren

Bruna, Brinkhorst 22, Haren

Primera, Rijksstraatweg 149, Haren

Jeannette ter Maat, Zuidveld 3, Onnen

Spelregels Kinder-Vrijmarkt Koningsdag 2019 Haren

Voor een goed en feestelijk verloop van de Kinder-Vrijmarkt hierbij een aantal spelregels:

De kinder-vrijmarkt duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Verkoop mag op de aangegeven locaties plaatsvinden: Raadhuisplein, Brinkhorst, Rijksstraatweg tussen de Kerkstraat en het Raadhuisplein, en het gebied rondom de Dorpskerk in Haren.

De winkels zijn vandaag open: houdt daarom de looppaden/route voor de ingang van de winkels vrij.

Zorg ervoor dat jouw uitstalling niet zorgt voor overlast bij anderen.

Toon jezelf een sportieve collega/concurrent van je buurman/buurvrouw.

Houd de omgeving vrij van zwerfvuil.

De verkoop van levensmiddelen, alcohol, dranken en ander etenswaar is niet toegestaan.

Ook de verkoop van nieuwe producten is niet toegestaan. De kinder-vrijmarkt is geen braderie.

Op de vrijmarkt zijn politieke en/of levensbeschouwelijke uitingen niet toegestaan. Hier wordt op gecontroleerd.

Niet-verkochte spullen moeten na afloop van de markt meteen worden meegenomen.

Het betreden van en verblijven op het vrijmarktterrein is op eigen risico.

Veel succes met je verkoop en veel plezier op Koningsdag!

Bestuur Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau”, Haren