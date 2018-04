Programma Koningsdag 27 april 2018 Haren

Door: Redactie

Koningsdag 2018 is een bijzondere. Koning Willem-Alexander viert zijn eerste lustrum. Vooral bijzonder, omdat de Koning op bezoek komt in de stad Groningen. Daardoor gaan de gedachten terug naar 1990 toen de koninklijke familie Koninginnedag kwam vieren in Haren.

Prijsvraag

Het Oranjecomité laat dat herbeleven door in de week voor Koningsdag twintig portretten van toen in de etalages van winkels in Haren te laten zien. Twintig keer de kans om Koning Willem-Alexander daar tegen te komen. Dat is de basis van een leuke prijsvraag: hoe vaak komt onze huidige koning voor op de foto’s. Hebt u het goede antwoord gevonden?

Stuur dan uiterlijk 28 april een mailtje naar koningsdagharen@gmail.com of gooi een briefje in de bus bij makelaar Lieberom aan de Rijksstraatweg 131-A in Haren. Vermeld naam, adres en telefoonnummer (max. 1 inzending per persoon). Onder de goede inzendingen worden drie prijzen verloot. Over de uitslag gaan we niet in discussie.



Het programma

Kermis

Vanaf woensdag 25 april tot en met zondag 29 april is er weer kermis in het dorp.

9.00-11.00 uur Viswedstrijd

In het Boermapark is er ’s morgens van 9.00-11.00 uur een viswedstrijd voor jong en oud. Aanmelden kan voorafgaand om half negen bij café de Middelhorst.

10.00 uur Officiële opening

De opening van Koningsdag 2018 is om 10.00 uur op het Raadhuisplein met een speech van de burgemeester en het zingen van het Wilhelmus. Voor de muzikale omlijsting zorgt looporkest ’t is Nait Niks.

10.10 uur Ballonnen versieren

Direct daarna kunnen de kinderen ballonnen versieren. Als een ballon klaar is laten we die niet de lucht in vliegen, maar planten we de versierde ballonnen bij het gemeentehuis. Zo maken we met zijn allen een fleurige tuin op het Raadhuisplein. Voor de makers van de drie mooiste ballonnen is er een prijs.

10.30 uur Uitslag kleurwedstrijd

Door leerlingen van de basisscholen zijn kleurplaten gemaakt. Rond 10.30 uur worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Ondertussen is er voor iedereen een versnapering.

11.00-16.00 uur Brandweerauto Show

Vanaf 11.00 uur komt een tiental brandweerauto’s in het dorp. De hele middag zijn die nog te bewonderen.

12.00 uur Vrijmarkt en muziek

Om op te warmen voor de vrijmarkt die om een uur of twaalf open is, zorgen looporkest ’t is Nait Niks en een draaiorgel voor muziek. Terwijl er in de middag op de vrijmarkt gehandeld wordt, klinken de Caribische klanken van steelband Panmagic door het centrum van Haren.

15.00 uur Nostalgie in verzorgingshuizen

In verschillende verzorgingshuizen is ook het nodige te beleven. Vanaf 15.00 uur herleven oude tijden in Zonnehof met klederdrachten. De Vrienden van het Historisch Kostuum nemen ons mee naar de 18e en 19e eeuw. In Westerholm treden vanaf half vier Vrouwen van Nu op met het koor Eigen Wijs en in de Dilgt is om drie uur Tempus Fugit te beluisteren. Niet alleen leuk voor de bewoners, maar ook voor familie en mantelzorgers.



13.00-17.00 uur met de Jan Plezier rond

Het is ook mogelijk om je door het dorp te laten rijden, van 13.00-17.00 uur rijdt een Jan Plezier (huifkar met paarden) rond.

20.00 uur Oranjeconcert

’s Avonds is er een Oranjeconcert in de Gorechtkerk. Christelijk Fanfarekorps Juliana uit Hoogezand, Popkoor Yes uit Eelde en organisatie Jan-Arjen Mondria uit Groningen zorgen voor afwisselend programma. Het concert begint om 20.00 uur ’s avonds en de entree is een tientje. Kaarten zijn te koop bij o.a. Boekhandel Boomker, Bruna en Primera. De werkgroep Goede Doelen Haren zorgt er voor dat de opbrengst terecht komt bij Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds Groningen voor kinderen in Haren, Township Lavender Hill in Kaapstad en Stichting Eboo in Nairobi.

Facebook

Volg ons op Facebook onder koningsdagharen of kijk op www.oranjeverenigingharen.nl. Om ook volgend jaar weer een Koningsdag in Haren te organiseren houden we een deurcollecte in week voorafgaand aan de Koningsdag. Hou de oranje bussen in de gaten en geef! Natuurlijk is het nog makkelijker om donateur te worden door een mailtje naar koningsdagharen@gmail.com.