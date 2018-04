Nieuws:

Door: Redactie

Op haar website analyseert de PvdA in Haren waarom fusie de beste optie is voor Haren. Dit artikel werd vorige week al geplaatst, voordat de Kamer debatteerde over Haren.

In dit artikel gaat de PvdA dieper in op de argumenten van een fusie, dan in de Tweede Kamer ooit is gedaan.

Lees: https://haren.pvda.nl/nieuws/waarom-in-juni-2016-al-bleek-dat-zelfstandig-haren-niet-meer-kan/