Raad gaat niet mee in ‘laatste-poging-plan’ gratis parkeren

Nieuws:

Door: Redactie

Maandagavond zag de raad geen heil in een motie van CDA en GVH om in Haren de maanden november en december gratis parkeren in te voeren. Het zou een laatste poging zijn om nog iets overeind te houden van de mislukte motie van juli 2018, waarin de raad aan het College opdracht gaf de eerste 1,5 uur definitief gratis te maken in Haren.

CDA en GVH wilden Haren dan op zijn minst een afscheidscadeau geven door het parkeren in november en december gratis te maken. Geen van de andere fracties voelde hiervoor, met name om praktische redenen. Het zou volgens raadsleden onhaalbaar zijn om dit voor 1 november in te voeren en bovendien zou de Provincie dit besluit toch afkeuren.