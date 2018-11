Raad gaat morrend akkoord met bouw Raadhuisplein. Laatste hete hangijzer van de gemeente nu afgehandeld.

Door: Redactie

Het komt niet vaak voor: een voorstel van het College wordt (inclusief een amendement) goedgekeurd en tóch zegt de wethouder dat hij er een ‘waardeloos en gefrustreerd’ gevoel aan overhoudt. Maandagavond gebeurde dat in de laatste raadsvergadering van de gemeente Haren. De nieuwbouw op het Raadhuisplein/Haderaplein gaat in een sterk aangepaste vorm door. Maar het laatste woord is er nog niet over gesproken.

Omwonenden vonden het bouwplan van ruim 40 appartementen en een supermarkt te hoog, te massief en bovendien werd in hun ogen hun privacy aangetast (tuinen aan de Molenweg). Voorts vindt men dat er niet is nagedacht over de verkeerssituatie. De projectontwikkelaar had zich evenwel gehouden aan de richtlijnen van de gemeente, dacht hij. Een raadsmeerderheid dacht daar heel anders over. Wethouder Michiel Verbeek verwachtte claims van de ontwikkelaar (Explorius) als het plan door de raad zou worden weggestemd. Maar ook als er een aangepast plan komt (andere rooilijnen en andere bouwhoogte) verwacht hij een claim wegens winstderving en gemaakte kosten. De raad sloeg die waarschuwing in de wind. Er werd door D66, CDA, CU en GVH een amendement ingediend met een hele waslijst aanpassingen. In de praktijk betekenen die flinke inperkingen voor de ontwikkelaar en wellicht minder winstkansen.

‘Gefrustreerd’

Voor het College was het erop of eronder. Maar ook de directie van Explorius zal met interesse de vergadering hebben gevolgd. Het amendement behaalde een meerderheid en daarmee ook het Collegevoorstel om het bestemmingsplan goed te keuren. Van euforie was, zo rond half 1, echter geen sprake. Dieta Praamstra vroeg naar de gemoedstoestand van de wethouders. Verbeek erkende dat hij een gevoel van frustratie overhoudt aan dit dossier en bovendien erkende hij dat het wellicht onhandig en naïef was geweest om de aanbesteding al te starten voordat het bestemmingsplan was goedgekeurd. Wethouder Mathilde Stiekema riep met haar reactie de toorn van Ietje Jacobs (VVD) over zich af. Ze zei dat ze het erg jammer vond dat ‘de prachtige aanbesteding’ zo moest eindigen. Jacobs: “Ik vind het schandelijk en verbijsterend dat u dat zegt.” Ze bracht in herinnering dat in dit dossier de wensen en visies van omwonenden en raad met voeten zijn getreden en dat het dus allesbehalve een prachtige aanbesteding genoemd mag worden.

Laatste hamerslag

Met deze ongezouten kritiek werd het agendapunt afgesloten met een stemming. De indieners van het amendement stemden voor en hebben een meerderheid. Het bouwplan gaat in aangepaste vorm door. Hierna, rond half 1, werd het allerlaatste agendapunt in het bestaan van de gemeente Haren aangesneden: accountantsverklaring 2018. Hier werden weinig woorden aan besteed. Om 0.40 uur precies klonk voor de allerlaatste keer de voorzittershamer op tafel in handen van burgemeester Pieter van Veen. De lokale democratie van de gemeente Haren, die functioneerde vanaf 1811, komt tot een einde.