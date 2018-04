Door: Redactie

Zondagmiddag werd de brandweer van Haren opgeroepen voor

een ree te water bij de Meerweg in Haren. In het Noord-Willemskanaal was een

ree aan het zwemmen geweest. Op het moment dat de brandweer de boot te water

ging laten bleek dat het dier er al uit was aldus een omstander. De brandweer keerde daarop terug naar de kazerne.



Jeroen Van der Ploeg/ 112Haren.nl/Haren de Krant