Wie reed Carolien’s auto in Haren aan en reed vervolgens door?

Door: Redactie

Ongeloof en boosheid. Carolien Hester werkt in de thuiszorg (Icare) en parkeerde dinsdag 30 oktober tussen 09.20 en 10.50 uur aan de Westersedrift in Haren.



Toen zij na haar werkzaamheden terugkwam bij de auto bleek die te zijn aangereden. Er werd door de veroorzaker geen briefje achtergelaten. De schade is begroot op 5000 euro. Daarom deze oproep:

1. Wie heeft dinsdagochtend iets verdachts gezien?

2. Wie ziet in zijn/haar omgeving een auto met plotselinge schade, die is te herleiden naar een ritje door Haren op dinsdagochtend?

3. Wie heeft de schade veroorzaakt en is van schrik doorgereden? Laat die persoon zich melden, om de zaak af te wikkelen.

Reacties: Carolien Hester tel.06-12504907

De politie heeft de zaak in onderzoek.