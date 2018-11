Regio Groningen krijgt zes miljoen om criminaliteit tegen te gaan

Nieuws:

Door: Redactie

Noord-Nederland ontvangt 6 miljoen voor de aanpak van ondermijning. Regioburgemeester Den Oudsten: “Dit is een belangrijke en noodzakelijke impuls voor de aanpak van de ondermijnende criminaliteit in onze regio.”

De regio Noord-Nederland ontvangt van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie een incidentele bijdrage van zes miljoen euro om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Bovenop dit bedrag ontvangt de regio van de minister nog een zo’n zes ton om de uitvoeringskracht structureel te vergroten. Regioburgemeester Peter den Oudsten van Groningen: “Dit is een belangrijke en noodzakelijke impuls voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in onze regio.”

De bijdrage van de minister maakt deel uit van een landelijk pakket, waarbij 100 miljoen geïnvesteerd wordt om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Den Oudsten: ”We zijn blij dat de minister het belang ziet van een robuuste lokale aanpak. Uit de integrale ondermijningsbeelden in onze regio is gebleken dat bij ons in de regio illegale drugshandel, witwassen, vastgoedfraude en zorgfraude spelen, daar willen we echt een vuist tegen maken.”

De focus van de aanpak ligt op het versterken van de integrale aanpak, het vergroten van de analysekracht en het versterken van de operationele uitvoeringskracht. Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum – RIEC – ondersteunt politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en gemeenten hierbij.