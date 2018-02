Remco Hakkert zingt in de Gorechtkerk

Nieuws:

Zingen met Remco Hakkert in de Gorechtkerk, dat kan zondag 11 februari 2018 om 16.00 uur. Dan komt Remco Hakkert naar de Gorechtkerk (Kerkstraat 16) in Haren.

Hakkert en zijn team zullen voorgaan in een TOGETHER WORSHIP dienst.

Remco Hakkert en band zullen prachtige liederen ten gehore brengen. Veel samen zingen (van hymns tot Opwekking), een overdenking door Hakkert, een lezing uit de bijbel en gebed. De dienst is zó gevarieerd dat het jong en oud zal bereiken. Iedereen is welkom en de entree is gratis. Er zal wel een collecte gehouden worden.

Een mooie gelegenheid om eens over de drempel van de kerk te kijken. Iedereen is welkom. Remco Hakkert is een Nederlands zanger, dirigent en componist van voornamelijk christelijke liedjes. Hakkert studeerde in 1990 af aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle met als hoofdvak Piano (lichte muziek) en als bijvak Zang. Hakkert werd later als solist een vaste gast van het televisieprogramma Nederland Zingt. Hij schreef meer dan zestig nummers voor koren en solisten en heeft meerdere cd’s gemaakt. Hakkert is dirigent van het Centre Gospel Choir.