Restaurant Huis Alexis gesloten en staat te koop

Nieuws:

Door: Redactie

De eigenaren van restaurant Grieks Huis Alexis aan de Rijksstraatweg in Haren staat te koop. Het is reeds gesloten. De goodwill en inventaris staan te koop voor 79.500 en worden te koop aangeboden o.a. via Marktplaats. Het is de tweede keer dat het restaurant dit lot treft.

Enkele jaren geleden was er een eigenaar uit Irak, die hier zijn geluk beproefde. Hij is naar zijn vaderland teruggekeerd, zo liet hij destijds weten. De nieuwe eigenaren gaven een Grieks tintje aan het eethuis, maar een grote hit werd het niet, ondanks positieve reviews die op internet staan te lezen.

In de omschrijving van dit obest wordt over de motieven van de verkoop gezegd: “De huidige eigenaren missen de mediterane zon en hebben de tevens mogelijkheid om in Portugal verder te gaan. Vandaar dat zij met pijn in het hart de zaak willen overdragen aan een gemotiveerde koper.”