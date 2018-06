Rolstoelwip, ja het bestaat. Nu bij Beatrixoord

Nieuws:

Door: Redactie

Maandag 18 juni was de feestelijke opening van de rolstoelwip op het voorterrein van Beatrixoord. Jong en oud, met of zonder rolstoel, alleen of samen, het speeltoestel brengt iedereen in beweging. Dankzij de financiële bijdrage van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is het gelukt het toestel op het terrein van Beatrixoord te plaatsen.

Hans Leutscher, voorzitter van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland en Annemieke Weijling, lid van het bestuur bij het Centrum voor Revalidatie knipten samen het lint door. De aanwezigen hebben vervolgens de rolstoelwip met veel plezier uitgeprobeerd.

Bewegen stimuleren

Annemieke Weijling startte begin juni in haar nieuwe functie bij het Centrum voor Revalidatie. Zij vertelde waarom de rolstoelwip zo goed op het voorterrein van Beatrixoord past: “Beatrixoord wil bewegen stimuleren. Daarnaast moet het voorterrein een verlengstuk zijn van centrale thema’s zoals Healthy Ageing en samenwerken binnen het revalidatiecentrum. De afdeling Ergotherapie van de Kinderrevalidatie en de Cliëntenadviesraad kozen om deze redenen voor de rolstoelwip.”

Stichting Beatrixoord Noord-Nederland verstrekt financiële middelen en/of kennis ten behoeve van projecten, particuliere initiatieven of wetenschappelijke onderzoeken, die bijdragen aan die revalidatie en re-integratie van de doelgroep. Kijk voor meer informatie over de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland op http://www.stichtingbeatrixoord.nl/

Foto:

Hans Leutscher en Annemieke Weijling knipten samen het lint door.