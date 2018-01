‘Rondje Haren met gratis wifi’ nu officieel in gebruik genomen

Door: Redactie

De afgelopen weken waren de bordjes met ‘Rondje Haren’ the talk of the town. De bordjes met bankjes roepen reacties op. Het Rondje Haren is een initiatief van Dorpsfonds Haren. Vandaag verspreidde het fonds haar persbericht om uit te leggen wat het verhaal bij de bordjes is.

Door: Dorpsfonds Haren

Dat je in Haren leuk kan shoppen met vanaf nu nog duidelijker met het Rondje Haren, een

initiatief van het Dorpsfonds Haren. Eén van de doelen van het fonds is het dorp

aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Met het Rondje Haren wordt een

antwoord gegeven op de vraag naar een duidelijke shoppingroute. De mogelijkheid om van

het Raadhuisplein via de Brinkhorst naar de Kerkstraat te gaan was niet voor iedereen even

duidelijk. Door het plaatsen van forse plantenbakken wordt een looproute gemarkeerd die

de wandelrichting logisch maakt. Op de hoekpunten van de route staan zuilen met het

opschrift Rondje Haren. Zij vormen het sprankelend rustpunt langs de route. Zittend op de

bankjes van de zuilen kan men bovendien genieten van gratis Wifi. Met het inplanten van de

bomen en de bodembedekkers is het rondje gereed.

Met deze ruimtelijke initiatieven van het Dorpsfonds Haren is in 2016 begonnen. Het

Raadhuisplein is toen op de schop gegaan. Verhoogde betonelementen met groen en zitjes

en de eerste boombakkenrij hebben het plein structuur gegeven. Er is inmiddels ook het

zwijntje Neusje, een aantrekkelijk standbeeldje voor kinderen. Het blijft definitief op het

plein. Door het succes van de herinrichting hebben winkeliers in de Brinkhorst geopperd de

boombakken door te zetten tot de Kerkstraat om daarmee het rondje naar de Rijksstraatweg

te voltooien. Het Dorpsfonds heeft dit bekroond met de titel Rondje Haren.

Er is het plan om het rondje uit te breiden met de route langs de Jumbo en terug door de

Brinken en de Meerweg. De cirkel is dan rond. Hij wordt doorsneden door de Rijksstraatweg.

Dit verklaart ook de vorm van het logo, waarin de horizontale donkergroene balk de

Rijksstraatweg voorstelt. De vorm is ook ontleend aan een logo dat iedereen kent: van de

Underground in London. Met het Rondje Haren krijgt de shoppingroute een internationaal

tintje dat staat voor quality and quantity, oftewel kwaliteit en reuring, en dat allemaal in een

compact centrum waarbij door de ondernemers/eigenaren veel aandacht is voor de klant.

Het logo van Rondje Haren mag door iedere belanghebbende langs de route voor reclameuitingen

worden gebruikt.