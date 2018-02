Schaakfeest voor de jeugd in Harens Lyceum 17 februari

Nieuws:

Door: Redactie

Voor de negende keer organiseert schaakclub De Paardensprong uit Groningen het grootste en leukste jeugdtoernooi van Noord-Nederland. Sinds 2015 wordt er enthousiast geschaakt in het Harens Lyceum aan de Kerklaan. De school biedt onderdak aan zo’n 150 jonge schakers, die spelen in de topgroep of de open groep. Dit jaar wordt er geschaakt op zaterdag 17 februari. Je hoeft geen lid te zijn van een schaakclub om mee te doen, maar je moet je wel van te voren even aanmelden via scdepaardensprong.nl. Eerdere winnaars zijn o.a. Jorden van Foreest (2009) en Eelke de Boer (2014).

De inschrijving start om 10.45 uur en de wedstrijden beginnen om 11.30 uur. De spelers hebben vijftien minuten bedenktijd en spelen in totaal acht partijen. Toernooidirecteur, Ronald van Nimwegen, heeft goede contacten met Duitse schaakclubs en daarmee krijgt het toernooi een internationaal karakter.

Er is op 17 februari nog veel meer te doen in het Zernike college. Schaakwinkel 468 innovation is aanwezig, waar je allerlei informatie kunt krijgen over schaaklessen voor scholen en schaakspelvernieuwingen. Je kunt de nieuwste educatieve schaakspellen zelf uitproberen en schaakmateriaal aanschaffen.

Daarnaast zal Bram Baptist zijn jeugdroman, De Koningszoon, promoten. In het boek moeten twee opgroeiende jongeren een tiran verslaan door het gouden schaakstuk te vinden. De schrijver, die tevens geschiedenisdocent is, heeft vijf jaar aan het boek gewerkt en liet zich inspireren door zijn leerlingen. Het boek dat half november uitkwam, is in elke boekhandel verkrijgbaar en ligt in negen bibliotheken in de provincie Groningen. Bram Baptist biedt zijn boek aan en signeert tijdens het schaaktoernooi.