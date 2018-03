Schade claimen bij wegbeheerder Winschoterweg is niet kansloos

Door: Redactie

In artikelen in deze krant werd al eerder het gevaar van de bermblokken langs de Winschoterweg aan de kaak gesteld. De blokken zijn er door wegbeheerder Gemeente Groningen geplaatst en dienen weinig serieuze doelen. Ze zijn levensgevaarlijk voor mensen die uit koers raken en met hun voorwielen de blokken raken. Ze worden gelanceerd en slaan over de kop.

Enkele slachtoffers overwegen de Gemeente Groningen (de wegbeheerder) aansprakelijk te stellen. Hun zaak hoeft niet kansloos te zijn. Advocaat mr. Jonatan Faas (De Haan Advocaten, Groningen) is gespecialiseerd in Civiel Recht, waartoe het Aansprakelijkheidsrecht behoort. Hij denkt dat de wegbeheerder van de Winschoterweg ‘opstallen heeft geplaatst’ op een manier waardoor verkeersdeelnemers in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen. “Het lijkt erop dat er geen goede argumenten zijn om deze opstallen daar te plaatsen”, zegt hij. “Ze brengen het verkeer, dat door welke oorzaak dan ook van de weg raakt, extra in gevaar. Dan kom je in de buurt van een onrechtmatige daad.” Faas analyseert de geschetste situatie aan de Winschoterweg met het Burgerlijk Wetboek in de hand (boek 6, artikel 174 – onrechtmatige daad). Als zijn denkwijze juist is, zou iemand die door de betonblokken schade (of letsel) heeft opgelopen de wegbeheerder aansprakelijk kunnen stellen en een schadeclaim kunnen indienen.

Artikel 174 boek 6 Burgerlijk Wetboek

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk (…..). Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

Op de foto de auto van een hovenier uit Haren, die via de blokken werd gelanceerd. Hij overweegt ook de wegbeheerder aansprakelijk te stellen voor de schade.

Een uitgebreider artikel hierover in Haren de Krant, die van woensdag tot en met vrijdag wordt verspreid.