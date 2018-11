Scholenverhuizing houdt laatste raadsvergadering in wurggreep. Kiss-and-ride-spits is splijtzwam.

Door: Redactie

Een Gordiaanse knoop. Niet meer te ontwarren. Dat mag de typering zijn voor het vraagstuk van de scholenverhuizing in Haren. De Brinkschool wil zielsgraag verhuizen naar het leegstaande Zernike College aan de Rummerinkhof. Ouders en leerkrachten van de Peter Petersenschool willen dat slechts onder bepaalde voorwaarden accepteren. Het probleem is de drukte op de Rummerinkhof tijdens de ‘kiss-and-ride-spits’ van 8.15 tot 8.30 uur.

Wethouder Michiel Verbeek heeft zich hard gemaakt voor de verhuizing, omdat de Brinkschool het niet ziet zitten om wegens groei te worden opgedeeld in twee locaties (nevenvestiging zou de oude OBS de Linde moeten worden aan de Hertenlaan). Eind oktober, toen het debat binnen en buiten de raadszaal al was ontspoord en de emoties opliepen, kwamen de Brinkschool en de PPS met een eigen verhuisplan. Daarin stonden drie harde en ondeelbare voorwaarden:

1.Geen fietspad tussen de scholen door

2.Verkeersveilige kruising Oosterweg/Rummerinkhof

3.Minder parkeerplaatsen achter de scholen

Het College kon het evenwel niet eens worden over het gezamenlijke plan. Met name de eerste voorwaarde werd een breekpunt. Daarom stelde het College maandagavond aan de raad voor om het dossier van de scholenverhuizing in zijn geheel over te dragen aan de nieuwe gemeente Groningen. Dit werd vooral door de Brinkschool als een grote teleurstelling ervaren, omdat men vreest dat de gemeente Groningen zal gaan besluiten dat de school zich over twee locaties moet verdelen.

TOCH DRIE UUR DEBAT

In de raad ontstond over dit voorstel een langdurig debat, waarbij geen van de partijen een duimbreed toegaf. Twee amendementen werden ingediend. Dat zijn als het ware aanhangsels bij het voorliggende collegevoorstel. De twee amendementen kwamen neer op het volgende:

1. Ingediend door D66, VVD en CU (8 zetels)

Geeft aan het College opdracht om alsnog te besluiten dat de Brinkschool naar de Rummerinkhof mag verhuizen. Men wil voorts de uitwerking (en dus de aanpak van de verkeersproblemen en andere twistpunten) overdragen aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen.

2. Ingediend door GVH, CDA, PvdA, GL (9 zetels)

Geeft aan het College opdracht om geen besluit te nemen over de verhuizing naar de Rummerinkhof en dit over te dragen aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen, met dien verstande dat die raad wordt verplicht om de 6,5 miljoen budget voor de verhuizing ten goede te laten komen aan zowel Brinkschool als PPS. Voorts wil men dat na de komende kerstvakantie de leerlingen van de Brinkschool (die nu nog tijdelijk in het voormalige Zernike College aan de Rummerinkhof zitten) te laten verhuizen naar het leegstaande gebouw van De Linde aan de Hertenlaan.

Wethouder Michiel Verbeek praatte als Brugman om steun te krijgen voor de eerste motie. Hij herhaalde enkele keren een stelling waaruit hij waarschijnlijk zijn vasthoudendheid ontleent: “Deskundigen zeggen dat het oplossen van de verkeerspiek niet gemakkelijk zal zijn, maar het kán wel!” Hij verwees onder andere naar een rapport van het onderzoeksbureau Haskoning.

Tegen 23.00 uur werden de amendementen in stemming gebracht. Nummer 1 werd verworpen, nummer 2 werd aangenomen. Derhalve werd ook het voorstel van het College aangenomen. Per saldo betekent dit dat het besluit over de verhuizing van de Brinkschool als geheel wordt overgedragen aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen. Voorts betekent dit dat Haren moet proberen het verhuisbudget van 6,5 miljoen te behouden voor de beide scholen. Ten slotte moet de gemeente tijdelijk leerlingen van de Brinkschool gaan onderbrengen in De Linde aan de Hertenlaan. Dat laatste noemde wethouder Verbeek ‘gekkigheid’, omdat hij vindt dat je niet telkens kinderen van de ene locatie naar de andere kunt verhuizen. Wat hij niet noemde is dat er bovendien voor 40.000 is verbouwd aan het oude Zernike om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken aan de Rummerinkhof. Dat is nu weggegooid geld. Burgemeester Pieter van Veen memoreerde dat dit amendement waarschijnlijk Arhi-plichtig zal zijn (het gaat ook over geld) en dan zal de Provincie er nog goedkeuring aan moeten hechten.

Conclusie

Insprekers uit verschillende geledingen van de samenleving schetsten het beeld van de tegengestelde belangen. Een enkeling redeneerde wel erg direct vanuit de eigen wijk (auto’s door mijn wijk De Groene Kamers), anderen pleitten vanuit iets bredere perspectieven en met bredere belangen voor ogen. Maar iedereen kwam weer met andere wensen en eisen. Wel fietspad, geen fietspad. Fietsroute omleggen langs Stationsweg. En zo voorts. Consensus was onmogelijk. Het gezamenlijke plan van de beide scholen zat daar nog het dichtst bij, maar het College kon dus niet op één lijn komen om dat plan te steunen, omdat een ambtelijk advies het schrappen van het fietspad tussen de scholen met klem ontraadde. Dit dossier, het voorlaatste belangrijke agendapunt van deze gemeente, kent nog geen happy end.